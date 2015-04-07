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货币新闻 | 2015年 4月 7日 星期二 09:37 BJT

澳洲数据：2月经季调零售销售较前月上升0.7%，高于预估

路透4月7日 - 澳洲统计局周二公布，澳洲2月经季节调整后的零售销
售较前月上升0.7%。路透调查此前预估为增加0.4%。1月零售销售按月增
幅从前值0.4%上修为0.5%。
    
    2月零售销售总额为240.6亿澳元。
    
    浏览详细数据，请参看澳洲统计局网站(www.abs.gov.au)。(完)
  
 (编译 张若琪 审校　戴素萍)
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