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货币新闻 | 2015年 4月 7日 星期二 12:50 BJT

新闻稿：澳洲央行维持利率在2.25%不变

房屋投资性贷款增长超过自住房屋贷款，不过两者目前似乎都没有进一步升温。另一方面，对企业的贷款最近增强。悉尼房价持续强劲增长，不过其他许多城市的趋势更加分化。央行正与其他监管机构合作，评估并控制房市可能引起的相关风险。

其他资产市场方面，股票及商用地产价格已然走升，部分是因为长期利率下滑。澳元兑不断升值的美元过去一年明显贬值，不过兑一篮子货币的贬值幅度没有这么大。澳元有可能进一步贬值，特别是考虑到主要大宗商品价格明显下滑。汇率恐有必要下跌，才能达成经济均衡成长。

委员会在今日会议上判断，暂时维持利率不变是适当做法。未来一段时期进一步放宽政策或许是适宜的，如此才能促进需求稳健成长，并使通胀符合目标。委员会将在今后会议中进一步评估采取宽松行动的必要性。(完) (编译/审校 李春喜/张明钧/李爽/王兴亚/孙茉莉/杜明霞/艾茂林)
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