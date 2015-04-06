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货币新闻 | 2015年 4月 7日 星期二 07:57 BJT

表格：日本截至3月底外汇储备降至1.245万亿美元--财务省

路透东京4月7日 - 财务省周二公布，日本3月底外汇储备降至1.25万
亿(兆)美元。
    
    财务省稍早称，日本当局在2月26日-3月27日期间未进行市场干预。
    
    具体数据如下(单位:10亿美元):
    
           3月底          2月底          1月底       2014年3月底
    总计  1,245.316      1,251.112      1,261.103      1,279.346
  
    
    完整表格参见财务省网站：
    here
    (完)
  
 (编译 张若琪 审校 李春喜)
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