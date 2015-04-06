欧洲经济指标预测--4月7日-4月14日****

香港证券：证监会就建议降低互联网交易的黑客入侵风险展开两个月谘询
路透香港5月8日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周一称，今天就降低及纾减与互联网交易相关的黑客入侵风险，展开为两个月的谘询。
以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月6日当周 4月7-10日 0700 英国Halifax房价指数(较上月) 3月 -- -0.3% 三个月房价(较上年同期) 截至3月 8.2% +8.3% 4月7日(二) 0745 意大利Markit/ADACI服务业采购经理人指数(PMI) 3月 -- 50.0 0750 法国Markit服务业PMI 3月 52.8 52.8 Markit综合PMI -- 51.7 0755 德国Markit服务业PMI 3月终值 55.3 55.3 综合PMI -- 55.3 0800 欧元区Markit服务业PMI 3月终值 54.3 54.3 综合PMI 54.1 54.1 0830 欧元区Sentix投资者信心指数 4月 正20.0 正18.6 0830 英国Markit/CIPS服务业PMI 3月 57.0 56.7 0900 欧元区生产者物价指数(PPI)(较前月) 2月 +0.1% -0.9% (较上年同期) -3.0% -3.4% 4月8日(三) 0600 德国工业订单(较前月) 2月 +1.5% -3.9% 0645 法国经季节调整贸易收支(亿欧元) 2月 逆差38 逆差37 进口(亿欧元) -- 405.75 出口(亿欧元) -- 368.49 0715 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 3月 +0.2% -0.3% (较上年同期) -1.0% -0.8% 0900 欧元区零售销售(较前月) 2月 -0.2% +1.1% (较上年同期) +2.8% +3.7% 2301 英国皇家测量师学会(RICS)房价差值 3月 正15 正14 4月9日(四) 0600 德国工业生产(较前月) 2月 +0.2% +0.6% 0600 德国经季节调整出口(较前月) 2月 +1.00% -2.10% 经季节调整进口(较前月) +1.2% -0.3% 经季节调整贸易收支(亿欧元) 顺差202 顺差197 0830 英国对非欧盟地区贸易收支(亿英镑) 2月 逆差20 逆差17.45 全球商品贸易收支(亿英镑) 逆差90 逆差84.12 1100 英国央行利率决定 4月 0.5% 0.5% 量化宽松规模(亿英镑) -- 3,750 4月10日(五) 0545 瑞士失业率(未经季节调整) 3月 -- 3.5% (经季节调整) -- 3.2% 0645 法国年内迄今预算(亿欧元) 2月 -- 赤字94 0645 法国工业生产(较前月) 2月 -0.1% +0.4% 0830 英国工业生产(较前月) 2月 +0.3% -0.1% (较上年同期) +0.4% +1.3% 制造业产出(较前月) +0.4% -0.5% (较上年同期) +1.3% +1.9% 4月13日当周 4月13日(一) 0645 法国经常帐(亿欧元) 2月 -- 赤字3 0800 意大利经季节调整的工业生产(较前月) 2月 -- -0.7% 经工作日调整的的工业生产(较上年同期) -- -2.2% 2301 英国零售业联盟(BRC)零售销售(较上年同期) 3月 -- +0.2% 4月14-17日 0600 德国趸售物价指数(WPI)(较前月) 3月 -- +0.5% (较上年同期) -- -2.1% 4月14日(二) 0800 意大利CPI(较前月) 3月终值 -- +0.1% (较上年同期) -- -0.1% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) -- +2.0% (较上年同期) -- -0.1% 0830 英国CPI(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- 持平 零售物价指数(RPI)(较前月) -- +0.5% (较上年同期) -- +1.0% 扣除贷款后的零售物价指数(RPI-X)(较前月) -- +0.5% (较上年同期) -- +1.0% 0830 英国未经季节调整的PPI投入物价(较前月) 3月 -- +0.2% (较上年同期) -- -13.5% 产出物价(较前月) -- +0.2% (较上年同期) -- -1.8% 核心产出(较前月) -- +0.1% (较上年同期) -- +0.2% 0900 欧元区工业生产(较前月) 2月 -- -0.1% (较上年同期) -- +1.2% (完)
路透香港5月8日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周一称，今天就降低及纾减与互联网交易相关的黑客入侵风险，展开为两个月的谘询。
路透伦敦5月8日 - 以下为AFEX MARKETS的分析师LUCY LILLICRAP对外汇市场重要技术走势及价位预测： 欧元/美元：欧元的中期技术面继续改善，如果能够站在心理水准1.1000上方，则下一步就可能继续涨向前期高点1.1300。然而，上升的有效角度目前仍然有些小，时常遇挫。近期支撑显然在1.0950附近以及1.0850区域，但如果跌破支撑，在重新企稳之前可能必须进行较深的回调。不过在升至1.1100/1.1200之前，近期阻力似乎也不大。 英镑/欧元：在1.2000欧元上方失利，显然暂时阻止了英镑的涨势。虽然再度走软目前仍然好似一个较大区间之内，但未来几日仍可能进一步走跌。即使月线仍然实际上围绕1.1650波动，但在买兴重新浮现之前，进一步向下回撤不会让人意外。本地卖压目前在1.1900附近，只要在此下方，重回1.2050的希望不大。同时，有可能进一步下跌至更加接近1.1640/50以及随后跌向1.1500/10。 英镑/美元：尽管英镑最近表现强势，但可以认为从上月1.2365开始的整个这波反弹是修正性走势。
据公告，北京办公软件今天已向中国证监会提交于深圳证券交易所创业板A股上市之申请，拟发售最多4,100万股股份，相当于现有股本约11.39%的股权。