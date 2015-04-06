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市场报道 | 2015年 4月 7日 星期二 07:13 BJT

****欧洲经济指标预测--4月7日-4月14日****

以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： 
   
    GMT时间  经济指标/活动                           公布时段      预估值       前值   
    
    4月6日当周
    
    4月7-10日
    0700  英国Halifax房价指数(较上月)                     3月         --       -0.3%
                     三个月房价(较上年同期)           截至3月       8.2%       +8.3%

    4月7日(二)
    0745  意大利Markit/ADACI服务业采购经理人指数(PMI)     3月         --        50.0
    0750  法国Markit服务业PMI                             3月       52.8        52.8
              Markit综合PMI                                           --        51.7
    0755  德国Markit服务业PMI                         3月终值       55.3        55.3
                    综合PMI                                           --        55.3
    0800  欧元区Markit服务业PMI                       3月终值       54.3        54.3
                      综合PMI                                       54.1        54.1
    0830  欧元区Sentix投资者信心指数                      4月     正20.0      正18.6  
    0830  英国Markit/CIPS服务业PMI                        3月       57.0        56.7
    0900  欧元区生产者物价指数(PPI)(较前月)               2月      +0.1%       -0.9%
                               (较上年同期)                        -3.0%       -3.4%

    4月8日(三)
    0600 德国工业订单(较前月)                             2月      +1.5%       -3.9%
    0645 法国经季节调整贸易收支(亿欧元)                   2月     逆差38      逆差37
              进口(亿欧元)                                            --      405.75
              出口(亿欧元)                                            --      368.49
    0715 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月)                  3月      +0.2%       -0.3%
                                (较上年同期)                       -1.0%       -0.8%
    0900 欧元区零售销售(较前月)                           2月      -0.2%       +1.1%
                          (较上年同期)                             +2.8%       +3.7%
    2301 英国皇家测量师学会(RICS)房价差值                 3月       正15        正14

    4月9日(四)
    0600 德国工业生产(较前月)                             2月      +0.2%       +0.6%
    0600 德国经季节调整出口(较前月)                       2月     +1.00%      -2.10%
             经季节调整进口(较前月)                                +1.2%       -0.3%
             经季节调整贸易收支(亿欧元)                          顺差202     顺差197 
    0830 英国对非欧盟地区贸易收支(亿英镑)                 2月     逆差20   逆差17.45
              全球商品贸易收支(亿英镑)                            逆差90   逆差84.12
    1100 英国央行利率决定                                 4月       0.5%        0.5%
                  量化宽松规模(亿英镑)                                --       3,750
    
    4月10日(五)
    0545 瑞士失业率(未经季节调整)                         3月         --        3.5%
                     (经季节调整)                                     --        3.2%
    0645 法国年内迄今预算(亿欧元)                         2月         --      赤字94
    0645 法国工业生产(较前月)                             2月      -0.1%       +0.4%
    0830 英国工业生产(较前月)                             2月      +0.3%       -0.1%
                     (较上年同期)                                  +0.4%       +1.3%
              制造业产出(较前月)                                   +0.4%       -0.5%
                        (较上年同期)                               +1.3%       +1.9%
    
    4月13日当周
    
    4月13日(一)
    0645 法国经常帐(亿欧元)                               2月        --        赤字3
    0800 意大利经季节调整的工业生产(较前月)               2月        --        -0.7%
               经工作日调整的的工业生产(较上年同期)                  --        -2.2%
    2301 英国零售业联盟(BRC)零售销售(较上年同期)          3月        --        +0.2%
    
    4月14-17日
    0600 德国趸售物价指数(WPI)(较前月)                    3月        --        +0.5%
                              (较上年同期)                           --        -2.1%
    
    4月14日(二)
    0800 意大利CPI(较前月)                              3月终值      --        +0.1%
                  (较上年同期)                                       --        -0.1%
               消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                      --        +2.0%
                                       (较上年同期)                  --        -0.1%
    0830 英国CPI(较前月)                                  3月        --        +0.3%
                (较上年同期)                                         --         持平
             零售物价指数(RPI)(较前月)                               --        +0.5%
                              (较上年同期)                           --        +1.0%
             扣除贷款后的零售物价指数(RPI-X)(较前月)                 --        +0.5%
                                            (较上年同期)             --        +1.0%
    0830 英国未经季节调整的PPI投入物价(较前月)            3月        --        +0.2%
                                      (较上年同期)                   --       -13.5%
                              产出物价(较前月)                       --        +0.2%
                                      (较上年同期)                   --        -1.8%
                              核心产出(较前月)                       --        +0.1%
                                      (较上年同期)                   --        +0.2%
    0900 欧元区工业生产(较前月)                           2月        --        -0.1%
                       (较上年同期)                                  --        +1.2% (完)
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