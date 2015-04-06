重温稿-《焦点》三星电子第一季获利可能续降，投资者对Galaxy S6寄予厚望

香港证券：证监会就建议降低互联网交易的黑客入侵风险展开两个月谘询
路透香港5月8日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周一称，今天就降低及纾减与互联网交易相关的黑客入侵风险，展开为两个月的谘询。
* 三星第一季获利初估定于周二发布
* 营业利润预计为48亿美元--分析师
* 股价在3月触及逾21个月高点，受业绩复苏希望提振
* 投资者对Galaxy S6智能手机与芯片销售寄予厚望
路透首尔4月3日 - 韩国科技巨擘三星电子 的1-3月获利可能连续第六个季度下降，但投资者押注今年业绩回升，对其芯片销售与新款旗舰智能手机寄望厚望。
三星股价在3月中旬触及逾21个月高位，因券商鉴于该公司业务前景改善，调高了获利预估及其股价目标。三星股价在1-3月上涨了8.6%，而之前一季上涨了12.1%。
投资者相信，获得好评的Galaxy S6及曲面屏版本在本月推出之后将会热卖。而且分析师认为，新款中档机型也将提振销售，更加令人预期三星手机部门获利下滑势头将会结束。
强劲的半导体销售预计也会助长三星业绩反弹。除了记忆体芯片需求稳健之外，三星系统芯片业务预计今年也会恢复盈利。自产的Exynos处理器将用于新款Galaxy手机，而且最近英伟达(Nvidia) 也成为了三星的代工客户。
“这是三星的复苏年，股价反应了这一趋势，”LS资产管理公司的基金经理Park Sung-jae称，“股价反应了这种看法。”该资产管理公司持有三星电子股票。
当然，获利复苏预计将是一个渐进过程，且将远低于2013年创下的纪录高位。汤森路透I/B/E/S对41位分析师进行了调查，预估中值显示，第一季营业利润将为5.3万亿韩元(48.2亿美元)，较上年同期的8.5万亿韩元下降38%，因移动设备获利下降。
三星电子将于周二公布第一季获利初估值。
但分析师称基本数据应显示情势的明显改善，一旦Galaxy S6和S6 Edge在全球推出，业绩改善势头将进一步增强。法国巴黎银行的分析师Peter Yu预计今年三星新款手机出货量将达4,400万部，而去年Galaxy S5的出货量估计为3,800万部。
汤森路透I/B/E/S对51位分析师的调查预计，2015年全年三星获利将从2014年的25万亿韩元增至26.5万亿，逆转了年初预计今年获利再度下滑的普遍看法。
Yu在上周给客户的报告中称，“我们相信三星的智能手机业务处于全面复苏阶段。”他还表示，因为新款旗舰手机的推出，他预计的2015年获利28.1万亿韩元最多有15亿美元的上升空间。
三星电子近期获利图表：link.reuters.com/deb23w
(完)
(编译/审校 张涛/于春红/郑茵)
路透香港5月8日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周一称，今天就降低及纾减与互联网交易相关的黑客入侵风险，展开为两个月的谘询。
路透伦敦5月8日 - 以下为AFEX MARKETS的分析师LUCY LILLICRAP对外汇市场重要技术走势及价位预测： 欧元/美元：欧元的中期技术面继续改善，如果能够站在心理水准1.1000上方，则下一步就可能继续涨向前期高点1.1300。然而，上升的有效角度目前仍然有些小，时常遇挫。近期支撑显然在1.0950附近以及1.0850区域，但如果跌破支撑，在重新企稳之前可能必须进行较深的回调。不过在升至1.1100/1.1200之前，近期阻力似乎也不大。 英镑/欧元：在1.2000欧元上方失利，显然暂时阻止了英镑的涨势。虽然再度走软目前仍然好似一个较大区间之内，但未来几日仍可能进一步走跌。即使月线仍然实际上围绕1.1650波动，但在买兴重新浮现之前，进一步向下回撤不会让人意外。本地卖压目前在1.1900附近，只要在此下方，重回1.2050的希望不大。同时，有可能进一步下跌至更加接近1.1640/50以及随后跌向1.1500/10。 英镑/美元：尽管英镑最近表现强势，但可以认为从上月1.2365开始的整个这波反弹是修正性走势。
据公告，北京办公软件今天已向中国证监会提交于深圳证券交易所创业板A股上市之申请，拟发售最多4,100万股股份，相当于现有股本约11.39%的股权。