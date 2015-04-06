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货币新闻 | 2015年 4月 7日 星期二 07:42 BJT

中日关系：两国可能将在6月初讨论亚投行问题--日经新闻

据日经新闻报导，中日两国正在安排于6月6日前后举行会谈，这将是两国三年多以来首次举行这样高级别的财金官员会晤。

报导称，日本将在本月稍晚同美国举行高级会谈，同时还将出席七国集团(G7)财长暨央行首脑会议，日本计划在这些会晤之后决定是否加入亚投行。(完)

(编译 于春红/郑茵 审校 徐文焰/张若琪)
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