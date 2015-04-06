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亚洲 | 2015年 4月 7日 星期二 07:58 BJT

金砖国家：4月6日股汇市收盘纵览

路透4月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月6日(周一)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 涨1.16%或11.54点，报1,005.86点。

中国股市：逢假期休市。

中国汇市：逢假期休市。

香港股市：逢假期休市。

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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收高1.16%，报53,737.26点。复活节假期期间出炉的美国3月非农就业岗位增长为逾一年来最少 ，投行Besi Brasil的资深分析师Flavio Serrano称：“数据远逊于预期。(数据公布时)此间市场休市，影响在今天得以体现。”

　　巴西汇市：雷亚尔兑美元收报3.1214/23，上周四收报3.1276/92，上周五市场逢复活节假期休市。

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南非股市：逢假期休市。

南非汇市：逢假期休市。

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印度股市：上涨近1%，触及两周最高盘中水准。指标BSE指数 收高0.86%，报28,504.46点，NSE指数 亦涨0.86%。这两个指数盘中均触及3月19日以来日高。

印度汇市：卢比兑美元收报62.18/19，较上周二收盘位62.4950/5050大幅上涨，受美元在假期后大量涌入支撑。该市场上周三至上周五休市。大多数亚币以及国内股市上涨亦提振卢比人气。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 涨4.4%，报971.080点；MSCI明晟俄罗斯指数 升2.9%，报527.05点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 涨1.98%至55.488卢布；卢布兑欧元 升2.61%至60.593卢布。(完) (整理 杜明霞；审校 于春红)
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