金砖国家：4月6日股汇市收盘纵览

香港证券：证监会就建议降低互联网交易的黑客入侵风险展开两个月谘询
路透香港5月8日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周一称，今天就降低及纾减与互联网交易相关的黑客入侵风险，展开为两个月的谘询。
路透4月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月6日(周一)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 涨1.16%或11.54点，报1,005.86点。
中国股市：逢假期休市。
中国汇市：逢假期休市。
香港股市：逢假期休市。
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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收高1.16%，报53,737.26点。复活节假期期间出炉的美国3月非农就业岗位增长为逾一年来最少 ，投行Besi Brasil的资深分析师Flavio Serrano称：“数据远逊于预期。(数据公布时)此间市场休市，影响在今天得以体现。”
巴西汇市：雷亚尔兑美元收报3.1214/23，上周四收报3.1276/92，上周五市场逢复活节假期休市。
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南非股市：逢假期休市。
南非汇市：逢假期休市。
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印度股市：上涨近1%，触及两周最高盘中水准。指标BSE指数 收高0.86%，报28,504.46点，NSE指数 亦涨0.86%。这两个指数盘中均触及3月19日以来日高。
印度汇市：卢比兑美元收报62.18/19，较上周二收盘位62.4950/5050大幅上涨，受美元在假期后大量涌入支撑。该市场上周三至上周五休市。大多数亚币以及国内股市上涨亦提振卢比人气。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 涨4.4%，报971.080点；MSCI明晟俄罗斯指数 升2.9%，报527.05点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 涨1.98%至55.488卢布；卢布兑欧元 升2.61%至60.593卢布。(完) (整理 杜明霞；审校 于春红)
路透香港5月8日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周一称，今天就降低及纾减与互联网交易相关的黑客入侵风险，展开为两个月的谘询。
路透伦敦5月8日 - 以下为AFEX MARKETS的分析师LUCY LILLICRAP对外汇市场重要技术走势及价位预测： 欧元/美元：欧元的中期技术面继续改善，如果能够站在心理水准1.1000上方，则下一步就可能继续涨向前期高点1.1300。然而，上升的有效角度目前仍然有些小，时常遇挫。近期支撑显然在1.0950附近以及1.0850区域，但如果跌破支撑，在重新企稳之前可能必须进行较深的回调。不过在升至1.1100/1.1200之前，近期阻力似乎也不大。 英镑/欧元：在1.2000欧元上方失利，显然暂时阻止了英镑的涨势。虽然再度走软目前仍然好似一个较大区间之内，但未来几日仍可能进一步走跌。即使月线仍然实际上围绕1.1650波动，但在买兴重新浮现之前，进一步向下回撤不会让人意外。本地卖压目前在1.1900附近，只要在此下方，重回1.2050的希望不大。同时，有可能进一步下跌至更加接近1.1640/50以及随后跌向1.1500/10。 英镑/美元：尽管英镑最近表现强势，但可以认为从上月1.2365开始的整个这波反弹是修正性走势。
据公告，北京办公软件今天已向中国证监会提交于深圳证券交易所创业板A股上市之申请，拟发售最多4,100万股股份，相当于现有股本约11.39%的股权。