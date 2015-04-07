欧洲金融：欧盟考虑对南欧银行业“递延税项资产”进行调查--FT

路透4月6日 - 金融时报(FT)报导称，欧盟执委会正在考虑调查希腊、意大利、葡萄牙和西班牙是否非法为一些银行提供了担保，这些银行不断增持在欧元区其他国家被认为是低质量的资产。

金融时报称，欧盟执委会正在研究此前要求成员国提供的信息，以决定是否展开全面调查；据知情人士称，成员国与欧盟竞争监管机构正在进行“对话”。

该报称，据欧洲央行去年公布的数据，这四个国家总共持有逾400亿欧元“递延税项资产”，即被税金抵销且获得政府担保的银行亏损。

报导称，另一家欧盟机构呼吁欧洲银行业管理局(EBA)开始调查，递延税项资产是否导致了不公平竞争。

去年EBA要求希腊调整一项法规，此前该法规允许希腊银行业将递延税项资产转为税收抵免，从而改善资本基础。

由于不在办公时间，暂时无法联系到欧盟执委会以及希腊、意大利、葡萄牙及西班牙政府的代表发表评论。(完)