欧洲金融：欧盟考虑对南欧银行业“递延税项资产”进行调查--FT

美元汇率：知名债券基金经理人冈德拉克称，美元将保持温和走软趋势
路透纽约5月2日 - DoubleLine Capital执行长冈德拉克(Jeffrey Gundlach)周二表示，美元一直而且可能会继续温和走软模式。
路透4月6日 - 金融时报(FT)报导称，欧盟执委会正在考虑调查希腊、意大利、葡萄牙和西班牙是否非法为一些银行提供了担保，这些银行不断增持在欧元区其他国家被认为是低质量的资产。
金融时报称，欧盟执委会正在研究此前要求成员国提供的信息，以决定是否展开全面调查；据知情人士称，成员国与欧盟竞争监管机构正在进行“对话”。
该报称，据欧洲央行去年公布的数据，这四个国家总共持有逾400亿欧元“递延税项资产”，即被税金抵销且获得政府担保的银行亏损。
报导称，另一家欧盟机构呼吁欧洲银行业管理局(EBA)开始调查，递延税项资产是否导致了不公平竞争。
去年EBA要求希腊调整一项法规，此前该法规允许希腊银行业将递延税项资产转为税收抵免，从而改善资本基础。
由于不在办公时间，暂时无法联系到欧盟执委会以及希腊、意大利、葡萄牙及西班牙政府的代表发表评论。(完)
(编译 于春红; 审校 徐文焰)
路透纽约5月2日 - DoubleLine Capital执行长冈德拉克(Jeffrey Gundlach)周二表示，美元一直而且可能会继续温和走软模式。
路透悉尼/惠灵顿5月3日 - 新西兰元周三上扬，之前新西兰公布强劲就业报告，强化了未来数月该国央行利率稳定的前景；但澳元则下跌。
路透法兰克福5月2日 - 欧洲央行周二公布的一项研究表明，该央行为推动欧元区经济而注入的额外资金约有90%沉淀在区内五个最富裕的国家。