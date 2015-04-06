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货币新闻 | 2015年 4月 7日 星期二 07:53 BJT

投行观点：高盛称美国原油库存4月将达高峰

路透4月6日 - 高盛表示，预期美国原油库存4月将达到高峰，5-8月
平均每日减少38万桶。
    
    高盛指出，鉴于目前活跃钻机数水平以及出口禁令的限制，2015年下
半年和2016年美国石油产量增长仍将过快。
    
    高盛预期未来三个月油价每桶40美元的预估上行空间不大；2016年西
德克萨斯中质油(WTI)每桶65美元的预估则有下行风险。
    
    该投行并称美国石油生产商通过削减资本支出和生产活动做出的回应
，较预期更加激进。
    
    高盛称预期2015年产量将趋稳，2016年每日增长46万桶。
    
    高盛预期2015年WTI均价每桶47.15美元，2016年则为65美元；而布兰
特原油2015年料为50.40美元，2016年升至70美元。(完)
  
 (编译 张若琪 审校 徐文焰)
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