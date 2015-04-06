投行观点：高盛称美国原油库存4月将达高峰

香港证券：证监会就建议降低互联网交易的黑客入侵风险展开两个月谘询
路透香港5月8日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周一称，今天就降低及纾减与互联网交易相关的黑客入侵风险，展开为两个月的谘询。
路透4月6日 - 高盛表示，预期美国原油库存4月将达到高峰，5-8月 平均每日减少38万桶。 高盛指出，鉴于目前活跃钻机数水平以及出口禁令的限制，2015年下 半年和2016年美国石油产量增长仍将过快。 高盛预期未来三个月油价每桶40美元的预估上行空间不大；2016年西 德克萨斯中质油(WTI)每桶65美元的预估则有下行风险。 该投行并称美国石油生产商通过削减资本支出和生产活动做出的回应 ，较预期更加激进。 高盛称预期2015年产量将趋稳，2016年每日增长46万桶。 高盛预期2015年WTI均价每桶47.15美元，2016年则为65美元；而布兰 特原油2015年料为50.40美元，2016年升至70美元。(完) (编译 张若琪 审校 徐文焰)
路透香港5月8日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周一称，今天就降低及纾减与互联网交易相关的黑客入侵风险，展开为两个月的谘询。
路透伦敦5月8日 - 以下为AFEX MARKETS的分析师LUCY LILLICRAP对外汇市场重要技术走势及价位预测： 欧元/美元：欧元的中期技术面继续改善，如果能够站在心理水准1.1000上方，则下一步就可能继续涨向前期高点1.1300。然而，上升的有效角度目前仍然有些小，时常遇挫。近期支撑显然在1.0950附近以及1.0850区域，但如果跌破支撑，在重新企稳之前可能必须进行较深的回调。不过在升至1.1100/1.1200之前，近期阻力似乎也不大。 英镑/欧元：在1.2000欧元上方失利，显然暂时阻止了英镑的涨势。虽然再度走软目前仍然好似一个较大区间之内，但未来几日仍可能进一步走跌。即使月线仍然实际上围绕1.1650波动，但在买兴重新浮现之前，进一步向下回撤不会让人意外。本地卖压目前在1.1900附近，只要在此下方，重回1.2050的希望不大。同时，有可能进一步下跌至更加接近1.1640/50以及随后跌向1.1500/10。 英镑/美元：尽管英镑最近表现强势，但可以认为从上月1.2365开始的整个这波反弹是修正性走势。
据公告，北京办公软件今天已向中国证监会提交于深圳证券交易所创业板A股上市之申请，拟发售最多4,100万股股份，相当于现有股本约11.39%的股权。