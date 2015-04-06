美国与加拿大经济指标预测--4月7日-4月14日****

香港证券：证监会就建议降低互联网交易的黑客入侵风险展开两个月谘询
路透香港5月8日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周一称，今天就降低及纾减与互联网交易相关的黑客入侵风险，展开为两个月的谘询。
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
4月6日当周
4月7日(二)
1400 美国JOLTS职位空缺数(万个) 2月 501 499.8
1900 美国消费者信贷(亿美元) 2月 增加125 增加115.6
4月8日(三)
暂无重要经济数据公布。
4月9日(四)
1230 加拿大建筑许可(较前月) 2月 +5.0% -12.9%
1230 加拿大新屋价格指数 2月 持平 -0.1%
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 4月4日当周 28.5 26.8
四周均值(万人) -- 28.55
续请失业金人数(万人) 3月28日当周 235.6 232.5
1400 美国批发(趸售)库存(较前月) 2月 +0.2% +0.2%
趸售销售(较前月) +0.1% -3.3%
4月10日(五)
1215 加拿大房屋开工年率(万户) 3月 17.5 15.63
1230 加拿大就业人口变动(万人) 3月 持平 减少0.1
失业率 6.8% 6.8%
1230 美国进口物价(较前月) 3月 -0.3% +0.4%
出口物价(较前月) -0.2% -0.1%
1800 美国联邦预算(亿美元) 3月 赤字430 赤字1,920
4月13日当周
4月13日(一)
暂无重要经济数据公布。
4月14日(二)
1230 美国最终需求生产者物价指数(PPI)(较前月) 3月 +0.2% -0.5%
(较上年同期) -- -0.6%
核心最终需求PPI(较前月) +0.1% -0.5%
(较上年同期) -- +1.0%
1230 美国零售销售(较前月) 3月 +0.9% -0.6%
扣除汽车的零售销售(较前月) +0.5% -0.1%
1300 美国NFIB小企业信心指数 3月 -- 98.00
1400 美国企业库存(较前月) 2月 +0.2% 持平 (完)
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大 日本与韩国
欧洲 澳洲与新西兰
中国 台湾 已公布经济指标一览
美国 日本
欧洲 韩国
中国 香港
澳洲 台湾 (整理 李爽 审校 于春红)
路透香港5月8日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周一称，今天就降低及纾减与互联网交易相关的黑客入侵风险，展开为两个月的谘询。
路透伦敦5月8日 - 以下为AFEX MARKETS的分析师LUCY LILLICRAP对外汇市场重要技术走势及价位预测： 欧元/美元：欧元的中期技术面继续改善，如果能够站在心理水准1.1000上方，则下一步就可能继续涨向前期高点1.1300。然而，上升的有效角度目前仍然有些小，时常遇挫。近期支撑显然在1.0950附近以及1.0850区域，但如果跌破支撑，在重新企稳之前可能必须进行较深的回调。不过在升至1.1100/1.1200之前，近期阻力似乎也不大。 英镑/欧元：在1.2000欧元上方失利，显然暂时阻止了英镑的涨势。虽然再度走软目前仍然好似一个较大区间之内，但未来几日仍可能进一步走跌。即使月线仍然实际上围绕1.1650波动，但在买兴重新浮现之前，进一步向下回撤不会让人意外。本地卖压目前在1.1900附近，只要在此下方，重回1.2050的希望不大。同时，有可能进一步下跌至更加接近1.1640/50以及随后跌向1.1500/10。 英镑/美元：尽管英镑最近表现强势，但可以认为从上月1.2365开始的整个这波反弹是修正性走势。
据公告，北京办公软件今天已向中国证监会提交于深圳证券交易所创业板A股上市之申请，拟发售最多4,100万股股份，相当于现有股本约11.39%的股权。