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货币新闻 | 2015年 4月 7日 星期二 07:45 BJT

全球金融：日本经济财政大臣称，不愿加入亚投行的立场没有改变

路透东京4月7日 - 日本经济财政大臣甘利明周二表示，碍于对透明度和治理的担忧，日本不愿加入中国主导的亚洲基础设施投资银行(AIIB，简称亚投行)，这个立场没有改变。

日本经济新闻周二报导称，日本和中国财经官员料于6月初会晤，可能将讨论中国主导的亚投行问题。(完) (编译 戴素萍 审校 王丽鑫)
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