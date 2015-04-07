澳洲个股：政府向必和必拓和力拓追讨新加坡避税税款--报载

中国法律：个人所得税法和房地产税法列入今年人大立法预备及研究论证项目
路透北京5月3日 - 中国全国人大网公布人大常委会2017年立法工作计划显示，今年立法预备及研究论证项目除继续保留房地产税法外，还首次加入个人所得税法，这也意味着距离出台依旧遥遥无期。
路透墨尔本4月7日 - 澳洲金融评论报(AFR)周二报导，澳洲政府正在向全球矿业巨头必和必拓 和力拓 追讨税款，指因这两家公司通过设在新加坡的营销中心转移了数以十亿美元计的铁矿石获利，而纳税额几乎为“零”。
报导援引直接了解情况的消息人士的话称，澳洲税务局(Australian Taxation Office)正在向两公司各追讨数以十亿美元计的税金。
报导称，在新加坡的这种安排使两公司每年省下了逾7.5亿澳元(5.69亿美元)的澳洲税款。
该报称，必和必拓拒绝回答该公司是否收到与新加坡中心相关的税单；力拓称该公司没有收到税单。
两公司称，他们的新加坡业务并非为避税而设立，而是为了更好地服务客户；而澳洲税务局认为这是避税安排。
“这是个大问题，”澳洲税务局局长Chris Jordan曾于3月对澳洲金融评论报表示，他指的是对资源企业使用的逾15个营销中心的税务审计。
该报报导，消息人士坚持称，力拓流入一家英国公司的新加坡相关获利就存在争议。
据报导，澳洲税务局称，15个营销中心的近10亿澳元基本税款存在问题。(完) (编译 王颖；审校 许娜)
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路透上海5月3日 - 人民币兑美元即期周三早盘放量微升，中间价亦结束五连跌。交易员称，近期消息面平淡依旧，美指反弹乏力，人民币贬值压力继续淡化，但实需客盘购汇需求也限制反弹空间，短期市场料仍延续早前窄幅整理走势，关注晚间美联储利率政策声明。
* 短率松动向下，提存期底资金宽松 * 票券商缺口很小，短票利率下跌 * 公司债RP交易利率略走低 记者 高洁如 路透台北5月3日 - 台湾银行间短率周三松动略向下。资金调度人士表示，提存期底市场资金宽松，主要拆款利率向下走滑，票券商和银行拆入需求并不高，并且观望午间的一年期定存单标售。 他们指出，由于今日是一年前的364天期存单到期，但明日才是新一期一年定存单交割日，而今日又是期底最后一日，估计央行今日应会积极收受定存单，将超额准备数字控制在1.4兆(万亿)的水位之内。 〞今天票券商都没借，只有一家银行有需要，〞一位大型银行交易员说。 他们表示，今日需求特别不振，资金又多，也不排除短票和债券附买回利率可能缓步向下移动。 一位不愿具名央行官员表示，台币资金呈现平稳，并无过滥，可以观察银行间超额准备的数字作为参考。目前银行每日超额准备数字都保持在450亿台币左右，呈现平稳。 若以本提存期累计至今银行间超额准备为1兆3,926亿台币计，若除以平均数30日，每日