《中国报摘》--中国证券报4月7日

* 头版头条:

--中国目前沪深两市已有641家A股公司披露一季度业绩预告，有超过半数的公司业绩实现同比增长；并购重组所带来的外延式增长成为不少公司业绩提升的重要动力。

* 其他:

--总理李克强签批，国务院日前批复同意《长江中游城市群发展规划》。这是贯彻落实长江经济带重大国家战略的重要举措，也是《国家新型城镇化规划（2014－2020年）》出台后国家批复的第一个跨区域城市群规划。

--日前，国务院办公厅印发的《机关事业单位职业年金办法》规定，从2014年10月1日起实施机关事业单位工作人员职业年金制度，并明确，单位缴费按照个人缴费基数的8%计入本人职业年金个人账户。

--东兴证券 公告称，与新浪网拟于4月7日举行战略合作启动仪式，正式全面启动在互联网大数据金融领域的战略合作；合作内容包括但不限于广告推广、炒股大赛合作、互联网金融创新项目等。