《中国报摘》--中国证券报4月7日

中国债市动态：资金紧绷期现货延续颓势，到期MLF仍未续不确定性难消
路透上海5月3日 - 因资金面紧绷态势未缓，中国银行间债市周三早盘延续上日颓势，10年利率债活跃券收益率上行约2个基点（bp），IRS（利率互换）升幅更为明显，中金所国债期货亦继续走弱；此外今日到期的MLF（中期借贷便利）目前尚未有续做消息，进一步增加短期不确定性。
* 头版头条:
--中国目前沪深两市已有641家A股公司披露一季度业绩预告，有超过半数的公司业绩实现同比增长；并购重组所带来的外延式增长成为不少公司业绩提升的重要动力。
* 其他:
--总理李克强签批，国务院日前批复同意《长江中游城市群发展规划》。这是贯彻落实长江经济带重大国家战略的重要举措，也是《国家新型城镇化规划（2014－2020年）》出台后国家批复的第一个跨区域城市群规划。
--日前，国务院办公厅印发的《机关事业单位职业年金办法》规定，从2014年10月1日起实施机关事业单位工作人员职业年金制度，并明确，单位缴费按照个人缴费基数的8%计入本人职业年金个人账户。
--东兴证券 公告称，与新浪网拟于4月7日举行战略合作启动仪式，正式全面启动在互联网大数据金融领域的战略合作；合作内容包括但不限于广告推广、炒股大赛合作、互联网金融创新项目等。
--中国南车 公告称，其与中国北车合并获得无条件审核通过。据悉，如果进展顺利，南北车合并最快可在今年6月份完成。根据相关规定，公司A股股票将自4月7日开市起复牌。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 吴芳; 审校 林高丽)
路透上海5月3日 - 因资金面紧绷态势未缓，中国银行间债市周三早盘延续上日颓势，10年利率债活跃券收益率上行约2个基点（bp），IRS（利率互换）升幅更为明显，中金所国债期货亦继续走弱；此外今日到期的MLF（中期借贷便利）目前尚未有续做消息，进一步增加短期不确定性。
路透北京5月3日 - 中国全国人大网公布人大常委会2017年立法工作计划显示，今年立法预备及研究论证项目除继续保留房地产税法外，还首次加入个人所得税法，这也意味着距离出台依旧遥遥无期。
路透上海5月3日 - 人民币兑美元即期周三早盘放量微升，中间价亦结束五连跌。交易员称，近期消息面平淡依旧，美指反弹乏力，人民币贬值压力继续淡化，但实需客盘购汇需求也限制反弹空间，短期市场料仍延续早前窄幅整理走势，关注晚间美联储利率政策声明。