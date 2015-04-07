中国个股：TCL集团拟以约33亿元认购上海银行增发股份，成第六大股东

中国债市动态：资金紧绷期现货延续颓势，到期MLF仍未续不确定性难消
路透上海5月3日 - 因资金面紧绷态势未缓，中国银行间债市周三早盘延续上日颓势，10年利率债活跃券收益率上行约2个基点（bp），IRS（利率互换）升幅更为明显，中金所国债期货亦继续走弱；此外今日到期的MLF（中期借贷便利）目前尚未有续做消息，进一步增加短期不确定性。
路透上海4月7日 - 中国大型家电企业--TCL集团股份有限公司 近日公告称，公司拟斥资不超过33.39亿元人民币，认购中国第二大城市商业银行上海银行增发的股份，增发后预计将成为该行第六大股东。
公告显示，上海银行正推进其增发计划，拟向不超过200家特定对象增发不超过7亿股，发行价拟定为16.57元／股，募集金额不超过115.99亿元。目前TCL已与上海银行签定股份认购协议，认购不超过2亿148.09万股，增发后将持有上海银行约3.7%股份，并有权提名一位董事。
目前上海银行的大股东包括具上海市政府背景的上海联合投资公司、西班牙桑坦德银行 、上港集团 、中国建银投资公司及香港上海商业银行有限公司。上港集团此前已有公告称，拟参与本次增发，认购至多1亿股上海银行股份。
去年上海银行实现净利113.76亿元，每股收益2.42元。
值得注意的是，上海银行已向中国证监会递交A股IPO申请，拟发行不超过12亿A股，正处于排队审核之中，上海银行亦有H股发行计划，该行计划分别通过A股和H股筹资150亿元。（完） (发稿 林琦; 审校 黄凯)
路透上海5月3日 - 因资金面紧绷态势未缓，中国银行间债市周三早盘延续上日颓势，10年利率债活跃券收益率上行约2个基点（bp），IRS（利率互换）升幅更为明显，中金所国债期货亦继续走弱；此外今日到期的MLF（中期借贷便利）目前尚未有续做消息，进一步增加短期不确定性。
路透北京5月3日 - 中国全国人大网公布人大常委会2017年立法工作计划显示，今年立法预备及研究论证项目除继续保留房地产税法外，还首次加入个人所得税法，这也意味着距离出台依旧遥遥无期。
路透上海5月3日 - 人民币兑美元即期周三早盘放量微升，中间价亦结束五连跌。交易员称，近期消息面平淡依旧，美指反弹乏力，人民币贬值压力继续淡化，但实需客盘购汇需求也限制反弹空间，短期市场料仍延续早前窄幅整理走势，关注晚间美联储利率政策声明。