中国个股：TCL集团拟以约33亿元认购上海银行增发股份，成第六大股东

路透上海4月7日 - 中国大型家电企业--TCL集团股份有限公司 近日公告称，公司拟斥资不超过33.39亿元人民币，认购中国第二大城市商业银行上海银行增发的股份，增发后预计将成为该行第六大股东。

公告显示，上海银行正推进其增发计划，拟向不超过200家特定对象增发不超过7亿股，发行价拟定为16.57元／股，募集金额不超过115.99亿元。目前TCL已与上海银行签定股份认购协议，认购不超过2亿148.09万股，增发后将持有上海银行约3.7%股份，并有权提名一位董事。

目前上海银行的大股东包括具上海市政府背景的上海联合投资公司、西班牙桑坦德银行 、上港集团 、中国建银投资公司及香港上海商业银行有限公司。上港集团此前已有公告称，拟参与本次增发，认购至多1亿股上海银行股份。

去年上海银行实现净利113.76亿元，每股收益2.42元。