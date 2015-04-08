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亚洲 | 2015年 4月 8日 星期三 08:01 BJT

****主要国家经济指标预测--4月8日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 

    GMT时间   经济指标/活动                        　公布时段      预估值       前值       
    4月8日(三)
    0300 韩国L货供额(较上年同期)                      2月            --        +8.2%
    0500 日本服务业景气判断指数                       3月            --         50.1
    0600 德国工业订单(较前月)                         2月          +1.5%       -3.9%
    0645 法国经季节调整贸易收支(亿欧元)               2月         逆差38      逆差37
              进口(亿欧元)                                           --       405.75
              出口(亿欧元)                                           --       368.49
    0715 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月)              3月          +0.2%       -0.3%
                                (较上年同期)                       -1.0%       -0.8%
    0900 欧元区零售销售(较前月)                       2月          -0.2%       +1.1%
                          (较上年同期)                             +2.8%       +3.7%
    2301 英国皇家测量师学会(RICS)房价差值             3月           正15        正14
    
    4月8-10日
    0700 英国Halifax房价指数(较上月)                  3月          +0.2%       -0.3%
                     三个月房价(较上年同期)       截至3月          +8.2%       +8.3%
    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                           公布时段       现值       预估值 
    4月7日(二)
    0130  澳洲ANZ报纸招聘广告                             3月       -3.6%         --
                网上招聘广告                                        -1.3%         --
    0130  澳洲零售销售(较前月)                            2月       +0.7%      +0.4%
    0430  澳洲央行利率决定                                4月       2.25%      2.25%
    0745  意大利Markit/ADACI服务业PMI                     3月        51.6         --
    0750  法国Markit服务业PMI                             3月        52.4       52.8
              Markit综合PMI                                          51.5         --
    0755  德国Markit服务业PMI                         3月终值        55.4       55.3
                    综合PMI                                          55.4         --
    0800  欧元区Markit服务业PMI                       3月终值        54.2       54.3
                      综合PMI                                        54.0       54.1
    0830  欧元区Sentix投资者信心指数                      4月      正20.0     正20.0
    0830  英国Markit/CIPS服务业PMI                        3月        58.9       57.0
    0900  欧元区生产者物价指数(PPI)(较前月)               2月       +0.5%      +0.1%
                               (较上年同期)                         -2.8%      -3.0%   
    1400  美国JOLTS职位空缺数(万个)                       2月       513.3      501.0
    1900  美国消费者信贷(亿美元)                          2月   增加155.2    增加125
    2350  日本未经季节调整经常帐(亿日圆)                  2月  盈余14,401 盈余11,500(完)
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