主要国家经济指标预测--4月8日****

金属期市：沪铜下挫，因投资者转投股市和油市怀抱
0110 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜勉强获得一些支撑，上涨0.16%至每吨5,509美元，扭转昨日跌势。但该合约仍接近本周稍早所及四个月低位，因数据显示中国进口下滑后市场担心该国需求疲弱。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月8日(三) 0300 韩国L货供额(较上年同期) 2月 -- +8.2% 0500 日本服务业景气判断指数 3月 -- 50.1 0600 德国工业订单(较前月) 2月 +1.5% -3.9% 0645 法国经季节调整贸易收支(亿欧元) 2月 逆差38 逆差37 进口(亿欧元) -- 405.75 出口(亿欧元) -- 368.49 0715 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 3月 +0.2% -0.3% (较上年同期) -1.0% -0.8% 0900 欧元区零售销售(较前月) 2月 -0.2% +1.1% (较上年同期) +2.8% +3.7% 2301 英国皇家测量师学会(RICS)房价差值 3月 正15 正14 4月8-10日 0700 英国Halifax房价指数(较上月) 3月 +0.2% -0.3% 三个月房价(较上年同期) 截至3月 +8.2% +8.3% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 4月7日(二) 0130 澳洲ANZ报纸招聘广告 3月 -3.6% -- 网上招聘广告 -1.3% -- 0130 澳洲零售销售(较前月) 2月 +0.7% +0.4% 0430 澳洲央行利率决定 4月 2.25% 2.25% 0745 意大利Markit/ADACI服务业PMI 3月 51.6 -- 0750 法国Markit服务业PMI 3月 52.4 52.8 Markit综合PMI 51.5 -- 0755 德国Markit服务业PMI 3月终值 55.4 55.3 综合PMI 55.4 -- 0800 欧元区Markit服务业PMI 3月终值 54.2 54.3 综合PMI 54.0 54.1 0830 欧元区Sentix投资者信心指数 4月 正20.0 正20.0 0830 英国Markit/CIPS服务业PMI 3月 58.9 57.0 0900 欧元区生产者物价指数(PPI)(较前月) 2月 +0.5% +0.1% (较上年同期) -2.8% -3.0% 1400 美国JOLTS职位空缺数(万个) 2月 513.3 501.0 1900 美国消费者信贷(亿美元) 2月 增加155.2 增加125 2350 日本未经季节调整经常帐(亿日圆) 2月 盈余14,401 盈余11,500(完)
0110 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜勉强获得一些支撑，上涨0.16%至每吨5,509美元，扭转昨日跌势。但该合约仍接近本周稍早所及四个月低位，因数据显示中国进口下滑后市场担心该国需求疲弱。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.9% @-p +0.5% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 4月 +1.9% +2.2% 5月31日 -- 工业生产(m/m) 3月 +1.0%
美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦周三称，美联储今年应该再加息三次，并且同时开始缩减资产负债表；此番言论为联储政策提出了一个较鹰派的选项。