《台湾报摘》--工商时报、经济日报4月7日

中国债市动态：资金紧绷期现货延续颓势，到期MLF仍未续不确定性难消
路透上海5月3日 - 因资金面紧绷态势未缓，中国银行间债市周三早盘延续上日颓势，10年利率债活跃券收益率上行约2个基点（bp），IRS（利率互换）升幅更为明显，中金所国债期货亦继续走弱；此外今日到期的MLF（中期借贷便利）目前尚未有续做消息，进一步增加短期不确定性。
*工商时报：
--大陆晶圆代工厂中芯国际 （SMIC）28奈米量产进度出现延迟，上海厂第2季才会开始进行初始投片，北京厂要等到年底才会开始拉升产能。由于台积电 28奈米产能全满，三星 及格罗方德（GlobalFoundries）亦暂缓28奈米扩充，今年只剩下联电 有能力开出新产能，可望成为最大受惠者。
--福建省漳州市古雷港经济开发区PX工厂昨晚发生爆炸，剧烈爆炸引燃的火光照亮夜空，现场浓烟滚滚，相当骇人。由于石化项目是今年漳州重点发展项目，爆炸案发生后，台湾石化业者在当地的投资进度会否受到影响，成为外界关注焦点。
--兆丰金 、第一金 、台企银 等三大公股金控、银行改选将在6月26日连袂登场，其中尤以台企银战情最受瞩目。知情人士透露，对台企银一直有高度兴趣的中纤集团，在三年前董事改选时已取得二席董事席次，对于今年改选更准备拉高席次目标，近来市场更传出中纤集团将延揽宝佳机构大老板林陈海为盟友，一起加入战局。
*经济日报：
--在银行买的共同基金，以后可以像定存单一样，向银行质借了。金管会将加速推动放宽投资人透过银行信托资金购买的基金、债券融资限制，倾向以修改自律规范方式松绑，本周五邀相关单位会商后，顺利的话上半年可上路。
--台湾人寿 明日举行〞价格标〞，有意竞标的公股金控认为这次招亲案时间很紧，有高度兴趣的兆丰金因为作业来不及，一度商请台寿延期一周，台寿却回覆无法再延，市场预料出价竞标的金控家数可能不如预期。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 黄凯)
路透上海5月3日 - 因资金面紧绷态势未缓，中国银行间债市周三早盘延续上日颓势，10年利率债活跃券收益率上行约2个基点（bp），IRS（利率互换）升幅更为明显，中金所国债期货亦继续走弱；此外今日到期的MLF（中期借贷便利）目前尚未有续做消息，进一步增加短期不确定性。
路透北京5月3日 - 中国全国人大网公布人大常委会2017年立法工作计划显示，今年立法预备及研究论证项目除继续保留房地产税法外，还首次加入个人所得税法，这也意味着距离出台依旧遥遥无期。
路透上海5月3日 - 人民币兑美元即期周三早盘放量微升，中间价亦结束五连跌。交易员称，近期消息面平淡依旧，美指反弹乏力，人民币贬值压力继续淡化，但实需客盘购汇需求也限制反弹空间，短期市场料仍延续早前窄幅整理走势，关注晚间美联储利率政策声明。