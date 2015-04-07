《台湾报摘》--工商时报、经济日报4月7日

*工商时报：

--大陆晶圆代工厂中芯国际 （SMIC）28奈米量产进度出现延迟，上海厂第2季才会开始进行初始投片，北京厂要等到年底才会开始拉升产能。由于台积电 28奈米产能全满，三星 及格罗方德（GlobalFoundries）亦暂缓28奈米扩充，今年只剩下联电 有能力开出新产能，可望成为最大受惠者。

--福建省漳州市古雷港经济开发区PX工厂昨晚发生爆炸，剧烈爆炸引燃的火光照亮夜空，现场浓烟滚滚，相当骇人。由于石化项目是今年漳州重点发展项目，爆炸案发生后，台湾石化业者在当地的投资进度会否受到影响，成为外界关注焦点。

--兆丰金 、第一金 、台企银 等三大公股金控、银行改选将在6月26日连袂登场，其中尤以台企银战情最受瞩目。知情人士透露，对台企银一直有高度兴趣的中纤集团，在三年前董事改选时已取得二席董事席次，对于今年改选更准备拉高席次目标，近来市场更传出中纤集团将延揽宝佳机构大老板林陈海为盟友，一起加入战局。

*经济日报：

--在银行买的共同基金，以后可以像定存单一样，向银行质借了。金管会将加速推动放宽投资人透过银行信托资金购买的基金、债券融资限制，倾向以修改自律规范方式松绑，本周五邀相关单位会商后，顺利的话上半年可上路。

--台湾人寿 明日举行〞价格标〞，有意竞标的公股金控认为这次招亲案时间很紧，有高度兴趣的兆丰金因为作业来不及，一度商请台寿延期一周，台寿却回覆无法再延，市场预料出价竞标的金控家数可能不如预期。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。