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亚洲 | 2015年 4月 7日 星期二 09:35 BJT

《中国重要政经日程》--4月7日

==========================今日重要政经日程==========================

*4/7（周二）

--中国外交部长王毅于4月6日至8日对俄罗斯进行正式访问。

==========================近期重要政经日程==========================

*5/12（周二）

--科博会2015中国金融论坛于5月12-13日在北京举行。

*5/13（周三）

--2015中国新兴产业发展论坛在北京举行。

9/18（周五）

--第12届中国－东盟博览会将在广西南宁举办，至21日，泰国将是本届博览会的主题国。

10/20日（周二）

--（2015）第十七届中国国际矿业大会将于天津市区的梅江会展中心举行，至23日。

注: * 代表新增日程

路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 吴晓龙； 审校 侯向明)
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