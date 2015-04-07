中国个股：东兴证券与新浪将在互联网大数据金融方面展开合作

中国债市动态：资金紧绷期现货延续颓势，到期MLF仍未续不确定性难消
路透上海5月3日 - 因资金面紧绷态势未缓，中国银行间债市周三早盘延续上日颓势，10年利率债活跃券收益率上行约2个基点（bp），IRS（利率互换）升幅更为明显，中金所国债期货亦继续走弱；此外今日到期的MLF（中期借贷便利）目前尚未有续做消息，进一步增加短期不确定性。
路透上海4月7日 - 在中国一些券商纷纷尝试互联网金融后，刚上市的中型券商东兴证券 亦将赶上这波热潮，其与国内最大门户网站之一的新浪 将在互联网大数据金融领域展开合作。
根据双方签置的协议，东兴证券在本次战略合作项下将通过与新浪财经电脑（PC）端和移动客户端的系统对接，为新浪用户提供在线开户、在线客服、在线金融产品销售等服务。此外，双方还将通过证券公司专业投研团队与新浪网旗下业务平台互联网大数据的有效结合，共同开发互联网创新金融产品。
双方合作内容包括但不限于广告推广、炒股大赛合作、互联网金融创新项目等。本轮合作至2017年11月终止，具体项目合作满一年后，双方可就合作内容及方式进行协商调整。
东兴证券指出，此次合作是公司布局互联网金融的有益探索，有利于公司进一步扩大品牌影响力，丰富业务模式。
东兴证券上周五收报28.84元，过去一个月累计上涨64%。（完） (发稿 林琦; 审校 林高丽)
路透上海5月3日 - 因资金面紧绷态势未缓，中国银行间债市周三早盘延续上日颓势，10年利率债活跃券收益率上行约2个基点（bp），IRS（利率互换）升幅更为明显，中金所国债期货亦继续走弱；此外今日到期的MLF（中期借贷便利）目前尚未有续做消息，进一步增加短期不确定性。
路透北京5月3日 - 中国全国人大网公布人大常委会2017年立法工作计划显示，今年立法预备及研究论证项目除继续保留房地产税法外，还首次加入个人所得税法，这也意味着距离出台依旧遥遥无期。
路透上海5月3日 - 人民币兑美元即期周三早盘放量微升，中间价亦结束五连跌。交易员称，近期消息面平淡依旧，美指反弹乏力，人民币贬值压力继续淡化，但实需客盘购汇需求也限制反弹空间，短期市场料仍延续早前窄幅整理走势，关注晚间美联储利率政策声明。