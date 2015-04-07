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亚洲 | 2015年 4月 7日 星期二 08:25 BJT

《台湾重要政经日程》--4月7日

=====================今日重要政经消息==============================
     4/7(二)
    --10:30 行政院全球联合招商服务中心及各协会招商服务结盟仪式。
    --16:10 台湾央行公布3月底外汇存底，上月外汇存底为4,178.26亿美元。     
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    4/8(三)
    --0830  主计总处公布3月消费者物价指数，上月年跌0.19%。
    --1600  财政部公布3月进出口数据，上月年减6.7%。
    
    4/10(五)
    --12:30 央行代财政部标售104/7期公债目标300亿台币，天期为20年期，4月15日(周三)发行。
    --12:30 央行代财政部标售财104-5期国库券，金额预定250亿台币，364天期，4月13日(周一)发行。
    --12:30 台湾央行标售两年期定存单，金额200亿台币。
    
    4/24(五)
    --16:10 台湾央行公布3月M2货币总计数，上月为年增6.51%。    
    
    5/1(五)
    --劳动节，金融市场休市一日。
    
    5/12(二)
    --12:30 央行代财政部标售发行104/8期公债，目标金额300亿台币，天期为30年期，5月15日(周五)发行
。
    
     5/25(一)
    --12:30 央行代财政部增额发行104/5期公债，目标金额300亿台币，天期为10年期，5月28日(周五)发行
。
    
     6/9(二)
    --12:30 央行代财政部标售104/9期公债，目标金300亿台币，天期五5年期，6月12日(周五)发行。
        
    6/19(五)
    --端午节补假，金融市场休市。
       
     6/23(二)
    --12:30 央行代财政部标售增额发行104/5期公债，金额300亿台币，天期10年期，于6月26日(周五)发行
。
     
     9/28(一)
     --中秋节补假，金融市场休市。
    
    10/9(五)
    --国庆日补假，金融市场休市。             
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    2016年
    1/16(六)
    --台湾举办总统、副总统和立法委员选举。(完)    

 (记者 高洁如; 审校 黄凯)
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