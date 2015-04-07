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亚洲 | 2015年 4月 7日 星期二 08:32 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--4月7日

（欲浏览《中国债券市场每日交易备忘》，请点选 ）    
     
          
    --4/10    工业生产者价格指数(PPI)               3月
              居民消费价格指数(CPI)                 3月
    --4/13    进出口贸易数据                        3月
    --4/15    国民经济运行情况新闻发布会
      其中:   国内生产总值                       一季度
              固定资产投资(不含农户)              1-3月
              社会消费品零售总额                    3月
              工业增加值                            3月
              房地产投资和销售情况月度报告          3月
    --4/18    70个大中城市住宅销售价格月度报告      3月
    --4/23    汇丰制造业PMI初值                     4月
              银行结售汇及代客涉外收付款数据        3月
    --4/27    规模以上工业企业利润                1-3月
    --4/30    中国货物和服务贸易                    3月
    
    
      
    --万邦达7日率先披露一季报，公司一季度业绩同比增长376.21%。据统计，目前两市已
有641家A股公司披露一季度业绩预告，有超过半数的公司业绩实现同比增长。并购重组所带
来的外延式增长成为不少公司业绩提升的重要动力。
    --据中国政府网消息，经李克强总理签批，国务院日前批复同意《长江中游城市群发展
规划》。这是贯彻落实长江经济带重大国家战略的重要举措，也是《国家新型城镇化规划(2
014－2020年)》出台后国家批复的第一个跨区域城市群规划，对于加快中部地区全面崛起、
探索新型城镇化道路、促进区域一体化发展具有重大意义。
    --日前，国务院办公厅印发的《机关事业单位职业年金办法》(以下简称《办法》)规定
，从2014年10月1日起实施机关事业单位工作人员职业年金制度。《办法》明确，单位缴费
按照个人缴费基数的8%计入本人职业年金个人账户；个人缴费直接计入本人职业年金个人账
户。职业年金基金投资运营收益，按规定计入职业年金个人账户。(完)  
            
    
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