《中国债券市场每日交易备忘》--4月7日

（欲浏览《中国债券市场每日交易备忘》，请点选 ） --4/10 工业生产者价格指数(PPI) 3月 居民消费价格指数(CPI) 3月 --4/13 进出口贸易数据 3月 --4/15 国民经济运行情况新闻发布会 其中: 国内生产总值 一季度 固定资产投资(不含农户) 1-3月 社会消费品零售总额 3月 工业增加值 3月 房地产投资和销售情况月度报告 3月 --4/18 70个大中城市住宅销售价格月度报告 3月 --4/23 汇丰制造业PMI初值 4月 银行结售汇及代客涉外收付款数据 3月 --4/27 规模以上工业企业利润 1-3月 --4/30 中国货物和服务贸易 3月 --万邦达7日率先披露一季报，公司一季度业绩同比增长376.21%。据统计，目前两市已 有641家A股公司披露一季度业绩预告，有超过半数的公司业绩实现同比增长。并购重组所带 来的外延式增长成为不少公司业绩提升的重要动力。 --据中国政府网消息，经李克强总理签批，国务院日前批复同意《长江中游城市群发展 规划》。这是贯彻落实长江经济带重大国家战略的重要举措，也是《国家新型城镇化规划(2 014－2020年)》出台后国家批复的第一个跨区域城市群规划，对于加快中部地区全面崛起、 探索新型城镇化道路、促进区域一体化发展具有重大意义。 --日前，国务院办公厅印发的《机关事业单位职业年金办法》(以下简称《办法》)规定 ，从2014年10月1日起实施机关事业单位工作人员职业年金制度。《办法》明确，单位缴费 按照个人缴费基数的8%计入本人职业年金个人账户；个人缴费直接计入本人职业年金个人账 户。职业年金基金投资运营收益，按规定计入职业年金个人账户。(完) 如欲提取相关新闻或报价,请在下列代码上按左鼠键两次