《新兴市场重要经济事件预告》--4月7日-4月14日

中国债市动态：资金紧绷期现货延续颓势，到期MLF仍未续不确定性难消
路透上海5月3日 - 因资金面紧绷态势未缓，中国银行间债市周三早盘延续上日颓势，10年利率债活跃券收益率上行约2个基点（bp），IRS（利率互换）升幅更为明显，中金所国债期货亦继续走弱；此外今日到期的MLF（中期借贷便利）目前尚未有续做消息，进一步增加短期不确定性。
(除特别说明外，均为GMT时间)
4月7日(二)
华盛顿--国际货币基金组织(IMF)举行2015年4月全球经济展望分析会议的简布会(1330)。
孟买--印度财长杰特利在金融业改革会议上发表讲话(1110)。
马卡迪城--菲律宾央行总裁泰谭柯作为演讲嘉宾出席Chamber of Thrift Bank会议(0150)。
华盛顿--世界银行首席经济学家巴苏(Kaushik Basu)就“发展经济学：重大的公开问题”发表演讲(2000)。
布达佩斯--匈牙利央行举行非议息会议。
孟买--印度央行举行货币政策会议。
4月8日(三)
新德里--印度总理莫迪为MUDRA银行揭幕，印度财长杰特利亦参加该活动。
布达佩斯--匈牙利央行公布3月政策会议的会议记录(1200)。
萨格勒布--克罗地亚央行举行委员会会议。
4月9日(四)
贝尔格莱德--塞尔维亚央行举行议息会议。
墨西哥城--墨西哥央行公布3月政策会议的会议记录(1400)。
利马--秘鲁央行举行议息会议。
首尔--韩国央行召开货币政策委员会会议。
4月10日(五)
伊斯坦布尔--20国集团(G20)/经济合作暨发展组织(OECD)举行企业管理论坛。
4月13日(一)
暂无重要经济事件预告。
4月14日(二)
坎帕拉--乌干达央行举行货币政策委员会会议。
雅加达--印尼央行举行理事会会议。
华沙--波兰央行举行货币政策委员会议(至4月15日)。
拉巴特--摩洛哥央行举行货币与金融委员会会议。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 于春红; 审校 张若琪)
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