《交易视点》台债整体市场受惠筹码优势与资金宽松--群益金鼎证券

路透台北4月7日 - 台湾群益金鼎证券最新债市日评认为，先前由于美债突破三月低点至1.86%，带动五年券104/6期 开低，盘中受到获利了结卖压推升利率一度回到平盘，尾盘卖单回补部位令利率回落，10年券十年券104/5期 持续在1.54%附近徘徊。观察周五20年券标售，整体受惠筹码优势与资金宽松下，预期走势维持区间震荡。10年券区间预估在1.52-1.55%，五年券预估在0.95%-1.0%。