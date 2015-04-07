《交易视点》台债整体市场受惠筹码优势与资金宽松--群益金鼎证券

中国债市动态：资金紧绷期现货延续颓势，到期MLF仍未续不确定性难消
路透上海5月3日 - 因资金面紧绷态势未缓，中国银行间债市周三早盘延续上日颓势，10年利率债活跃券收益率上行约2个基点（bp），IRS（利率互换）升幅更为明显，中金所国债期货亦继续走弱；此外今日到期的MLF（中期借贷便利）目前尚未有续做消息，进一步增加短期不确定性。
路透台北4月7日 - 台湾群益金鼎证券最新债市日评认为，先前由于美债突破三月低点至1.86%，带动五年券104/6期 开低，盘中受到获利了结卖压推升利率一度回到平盘，尾盘卖单回补部位令利率回落，10年券十年券104/5期 持续在1.54%附近徘徊。观察周五20年券标售，整体受惠筹码优势与资金宽松下，预期走势维持区间震荡。10年券区间预估在1.52-1.55%，五年券预估在0.95%-1.0%。
IRS(利率交换)市场在假期前陷入观望，利率小幅走低。三年成交1.04%，五年成交1.235%。(完) (整理 高洁如; 审校 黄凯)
路透上海5月3日 - 因资金面紧绷态势未缓，中国银行间债市周三早盘延续上日颓势，10年利率债活跃券收益率上行约2个基点（bp），IRS（利率互换）升幅更为明显，中金所国债期货亦继续走弱；此外今日到期的MLF（中期借贷便利）目前尚未有续做消息，进一步增加短期不确定性。
路透北京5月3日 - 中国全国人大网公布人大常委会2017年立法工作计划显示，今年立法预备及研究论证项目除继续保留房地产税法外，还首次加入个人所得税法，这也意味着距离出台依旧遥遥无期。
路透上海5月3日 - 人民币兑美元即期周三早盘放量微升，中间价亦结束五连跌。交易员称，近期消息面平淡依旧，美指反弹乏力，人民币贬值压力继续淡化，但实需客盘购汇需求也限制反弹空间，短期市场料仍延续早前窄幅整理走势，关注晚间美联储利率政策声明。