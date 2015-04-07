中国公开市场：今日将进行200亿元逆回购操作，期限七天--业内人士

中国债市动态：资金紧绷期现货延续颓势，到期MLF仍未续不确定性难消
路透上海5月3日 - 因资金面紧绷态势未缓，中国银行间债市周三早盘延续上日颓势，10年利率债活跃券收益率上行约2个基点（bp），IRS（利率互换）升幅更为明显，中金所国债期货亦继续走弱；此外今日到期的MLF（中期借贷便利）目前尚未有续做消息，进一步增加短期不确定性。
路透上海4月7日 - 业内人士周二透露，中国央行公开市场今日将进行200亿元人民币逆回购操作，期限为七天；以此计算，单日净回笼50亿元。
据路透统计，本周公开市场共有500亿元人民币逆回购到期回笼资金，周二和周四各250亿元，央票则最早要到2016年7月才开始有到期。
在此前三次调降逆回购利率后，央行公开市场上周逆回购操作量价平稳，共进行两次七天期逆回购操作，总额500亿元人民币，中标利率亦均持平于3.55%，并连两周实现小幅净投放。
2014年央行仅在1月进行了多个期限的逆回购，随后自2月中旬起转为正回购，期限含14和28天两种，二者操作频率不尽相同。自7月末开始至11月末，正回购期限一直为14天期。随后暂停操作至今年1月22日恢复逆回购。
除SLO(短期流动性调节工具)、常备借贷便利(SLF)外，中国央行在2014年三季度还创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，操作对象包括国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等。(完)
**央行公开市场相关报导
**公开市场回购及央票未到期表格 (发稿 边竞; 审校 林高丽)
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路透北京5月3日 - 中国全国人大网公布人大常委会2017年立法工作计划显示，今年立法预备及研究论证项目除继续保留房地产税法外，还首次加入个人所得税法，这也意味着距离出台依旧遥遥无期。
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