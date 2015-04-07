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亚洲 | 2015年 4月 7日 星期二 08:45 BJT

我的钢铁网：4月3日中国主要港口铁矿石库存统计

以下内容节选自4月3日的我的钢铁网：

Mysteel本周统计全国41个主要港口铁矿石库存总量为9,724万吨，环比上周五统计数据降289万吨，日均疏港总量较上周明显回升；同口径库存9,375万吨；其中澳矿5,093万吨，巴西1,583万吨，贸易矿3,011万吨，球团293万吨，精粉466万吨，块矿1,171万吨。

Mysteel本周统计天津、京唐、曹妃甸、日照、青岛、岚山、连云港北方七港一周疏港量1,071万吨，环比上周增5.7%。(完)

详情请点选链接：here (整理 路透中文部)
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