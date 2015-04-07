我的钢铁网：4月3日中国主要港口铁矿石库存统计

中国债市动态：资金紧绷期现货延续颓势，到期MLF仍未续不确定性难消

路透上海5月3日 - 因资金面紧绷态势未缓，中国银行间债市周三早盘延续上日颓势，10年利率债活跃券收益率上行约2个基点（bp），IRS（利率互换）升幅更为明显，中金所国债期货亦继续走弱；此外今日到期的MLF（中期借贷便利）目前尚未有续做消息，进一步增加短期不确定性。