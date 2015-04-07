永安期货：中国期指净空持仓下降，高位多空分歧加大

中国债市动态：资金紧绷期现货延续颓势，到期MLF仍未续不确定性难消
路透上海5月3日 - 因资金面紧绷态势未缓，中国银行间债市周三早盘延续上日颓势，10年利率债活跃券收益率上行约2个基点（bp），IRS（利率互换）升幅更为明显，中金所国债期货亦继续走弱；此外今日到期的MLF（中期借贷便利）目前尚未有续做消息，进一步增加短期不确定性。
以下内容节选自4月7日的《期货日报》：
上周期指主力合约突破4000点整数平台后处于4000—4200区间高位振荡期，日内波动加剧。期指主力IF1504合约收盘报4206.0点，周涨幅5.53%。量能方面，期指成交量略有放大，周均值由前周151.81万手上升至169.95万手。总持仓方面，上周四期指四个合约总持仓一度下降至23万手以下。虽然上周五资金小幅回流，但整体呈现流出态势，周持仓平均值由前周24.17万手下降至23.35手。
量增仓减，说明当前高位多空双方分歧加大。后市期指要想维持强势，持仓量维持在23万—24万手或是必要条件。上周五出现的资金小幅回流能否持续是行情延续的关键。(完)
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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
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