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亚洲 | 2015年 4月 7日 星期二 08:52 BJT

中国个股：永辉超市完成57亿元定向增发，牛奶国际成最大单一股东

路透上海4月7日 - 中国大型超市公司--永辉超市股份有限公司 周二公告称，近日已完成向牛奶国际 旗下牛奶有限公司的定向增发，筹资56.92亿元人民币，后者成为永辉超市最大单一股东。

公告显示，本次牛奶有限认购约8.13亿股，占扩大后总股本的19.99%，每股认购价7元。不过，永辉超市创始人张轩松和张轩宁合计持有公司31.94%股权，实际控制人地位没有改变。

永辉超市称，本次非公开发行后，公司将和牛奶有限及其关联方在全球采购、食品加工与安全、自有品牌产品的开发、高端超市、信息技术与电子商务、人员借调与培训等方面开展战略合作，有利于进一步降低公司的采购成本、增强供应链管控能力、提高业务运营管理能力，提升公司的核心竞争力和盈利能力。

牛奶有限是牛奶国际全资孙公司，后者是一家领先的泛亚零售企业，目前经营着超过6,100家店铺，包括超市、大卖场、便利店、药妆店、家居用品店及饭店，并拥有约10万名雇员，其2014年的年销售额超过130亿美元。牛奶国际是怡和集团（Jardine Matheson Group）成员。

永辉超市上周五收报11.81元，过去一个月上涨31.4%。（完） (发稿 林琦; 审校 黄凯)
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