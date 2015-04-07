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亚洲 | 2015年 4月 7日 星期二 08:54 BJT

期货日报：钢铁产能压缩，大连焦炭期货将维持探底模式

以下内容节选自4月7日的《期货日报》：

中国压缩钢铁产能诉求在今年变得愈发强烈，负面效应不但诱发市场对未来国内焦炭消费量下降的担忧，同时也给期货盘面造成较大的负面冲击。近8个交易日内焦炭期货大幅下挫，主力1509合约自1000元/吨平台跌落至930元/吨下方，跌幅超过7%。尽管当下大型钢厂复工积极，努力提升开工率，但产能扩张显着受限，旺季预期落空或给焦炭利空打击，其跌势恐将延续。

从钢厂开工率来看，截至4月2日，唐山地区钢厂高炉产能利用率为90.42%，较往年同期水平处于低位状态。钢铁产能萎缩的实质性冲击无疑会给原料端造成巨大的利空影响，焦炭价格陷入跌跌不休的境地。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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