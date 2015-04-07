《全球重要经济事件一览表》--4月7日-4月14日

中国法律：个人所得税法和房地产税法列入今年人大立法预备及研究论证项目
路透北京5月3日 - 中国全国人大网公布人大常委会2017年立法工作计划显示，今年立法预备及研究论证项目除继续保留房地产税法外，还首次加入个人所得税法，这也意味着距离出台依旧遥遥无期。
(除特别说明外，均为GMT时间)
4月7日(二)
美国俾斯麦--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔在俾斯麦-曼丹商会早餐会上发表演讲(1250)。
东京--日本央行举行为期两天的货币政策会议(至4月8日)。
悉尼--澳洲央行举行议息会议(0430)。
4月8日(三)
东京--日本央行公布政策决议。
纽约--美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事鲍威尔在外交关系协会主办的活动上就“货币政策面临的挑战”发表演说(1200)。
华盛顿--美联储公开市场委员会公布3月货币政策会议记录(1800)。
多伦多--加拿大财长奥利佛(Joe Oliver)就该国经济形势发表讲话(1545)。
伦敦--英国央行举行货币政策委员会会议(至4月9日)。
巴黎--法国央行总裁诺亚出席法国金融媒体颁奖典礼(1700)。
马德里--西班牙央行总裁林德(Luis Maria Linde)在德勤会议上讲话。
4月9日(四)
伦敦--英国央行宣布利率决定(1100)。
巴黎--希腊财政部长瓦鲁法基斯(Yanis Varoufakis)在一次经济会议上发言(0800)。
4月10日(五)
美国萨拉索塔--里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔在一个活动上就经济前景发表演说(1245)。
美国布卢明顿--明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔发表讲话(1620)。
伊斯坦布尔--20国集团(G20)/经济合作暨发展组织(OECD)公司治理论坛。
西班牙格拉纳达--西班牙央行总裁林德在格拉纳达大学组织的主题为“消费者和商界领袖的第二次机遇”的活动上致闭幕词(1000)。
4月13日(一)
东京--日本央行召开地区分行经理会议，并公布地区经济季报。日本央行总裁黑田东彦将在会议开始发表演讲。
4月14日(二)
维诺纳--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔在维诺纳州立大学主办的公共论坛上发言(0000)。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 王兴亚；审校 张荻)
路透北京5月3日 - 中国全国人大网公布人大常委会2017年立法工作计划显示，今年立法预备及研究论证项目除继续保留房地产税法外，还首次加入个人所得税法，这也意味着距离出台依旧遥遥无期。
路透上海5月3日 - 人民币兑美元即期周三早盘放量微升，中间价亦结束五连跌。交易员称，近期消息面平淡依旧，美指反弹乏力，人民币贬值压力继续淡化，但实需客盘购汇需求也限制反弹空间，短期市场料仍延续早前窄幅整理走势，关注晚间美联储利率政策声明。
* 短率松动向下，提存期底资金宽松 * 票券商缺口很小，短票利率下跌 * 公司债RP交易利率略走低 记者 高洁如 路透台北5月3日 - 台湾银行间短率周三松动略向下。资金调度人士表示，提存期底市场资金宽松，主要拆款利率向下走滑，票券商和银行拆入需求并不高，并且观望午间的一年期定存单标售。 他们指出，由于今日是一年前的364天期存单到期，但明日才是新一期一年定存单交割日，而今日又是期底最后一日，估计央行今日应会积极收受定存单，将超额准备数字控制在1.4兆(万亿)的水位之内。 〞今天票券商都没借，只有一家银行有需要，〞一位大型银行交易员说。 他们表示，今日需求特别不振，资金又多，也不排除短票和债券附买回利率可能缓步向下移动。 一位不愿具名央行官员表示，台币资金呈现平稳，并无过滥，可以观察银行间超额准备的数字作为参考。目前银行每日超额准备数字都保持在450亿台币左右，呈现平稳。 若以本提存期累计至今银行间超额准备为1兆3,926亿台币计，若除以平均数30日，每日