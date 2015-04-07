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亚洲 | 2015年 4月 7日 星期二 08:58 BJT

《全球重要经济事件一览表》--4月7日-4月14日

(除特别说明外，均为GMT时间)

4月7日(二)

美国俾斯麦--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔在俾斯麦-曼丹商会早餐会上发表演讲(1250)。

东京--日本央行举行为期两天的货币政策会议(至4月8日)。

悉尼--澳洲央行举行议息会议(0430)。

4月8日(三)

东京--日本央行公布政策决议。

纽约--美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事鲍威尔在外交关系协会主办的活动上就“货币政策面临的挑战”发表演说(1200)。

华盛顿--美联储公开市场委员会公布3月货币政策会议记录(1800)。

多伦多--加拿大财长奥利佛(Joe Oliver)就该国经济形势发表讲话(1545)。

伦敦--英国央行举行货币政策委员会会议(至4月9日)。

巴黎--法国央行总裁诺亚出席法国金融媒体颁奖典礼(1700)。

马德里--西班牙央行总裁林德(Luis Maria Linde)在德勤会议上讲话。

4月9日(四)

伦敦--英国央行宣布利率决定(1100)。

巴黎--希腊财政部长瓦鲁法基斯(Yanis Varoufakis)在一次经济会议上发言(0800)。

4月10日(五)

美国萨拉索塔--里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔在一个活动上就经济前景发表演说(1245)。

美国布卢明顿--明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔发表讲话(1620)。

伊斯坦布尔--20国集团(G20)/经济合作暨发展组织(OECD)公司治理论坛。

西班牙格拉纳达--西班牙央行总裁林德在格拉纳达大学组织的主题为“消费者和商界领袖的第二次机遇”的活动上致闭幕词(1000)。

4月13日(一)

东京--日本央行召开地区分行经理会议，并公布地区经济季报。日本央行总裁黑田东彦将在会议开始发表演讲。

4月14日(二)

维诺纳--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔在维诺纳州立大学主办的公共论坛上发言(0000)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 王兴亚；审校 张荻)
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