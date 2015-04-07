《交易视点》台湾五年债区间交投气氛偏多，10年料窄幅盘整--元大宝来证

路透台北4月7日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，油价反弹使得通缩预期稍稍减退及上周五美国公布非农就业数据不如预期，公债殖利率下滑受出现部分获利了结卖压，殖利率回吐上周五跌幅。终场美国指标10年期公债 收在1.8680%，与前一交易日殖利率上扬6.04基点。

台湾市场通膨温和，资金相当宽松，预期本周将随美债殖利率走势表现，而在五年期新券标售结果良好，筹码供应因素使得区间交投气氛较偏多，10年则持率窄幅盘整，预估五年券104/6期 成交利率区间在0.95%-1.05%，十年券104/5期成交利率区间在1.50%-1.60%。 (完) (整理 高洁如; 审校 林高丽)