《交易视点》台湾五年债区间交投气氛偏多，10年料窄幅盘整--元大宝来证

中国债市动态：资金紧绷期现货延续颓势，到期MLF仍未续不确定性难消
路透上海5月3日 - 因资金面紧绷态势未缓，中国银行间债市周三早盘延续上日颓势，10年利率债活跃券收益率上行约2个基点（bp），IRS（利率互换）升幅更为明显，中金所国债期货亦继续走弱；此外今日到期的MLF（中期借贷便利）目前尚未有续做消息，进一步增加短期不确定性。
路透台北4月7日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，油价反弹使得通缩预期稍稍减退及上周五美国公布非农就业数据不如预期，公债殖利率下滑受出现部分获利了结卖压，殖利率回吐上周五跌幅。终场美国指标10年期公债 收在1.8680%，与前一交易日殖利率上扬6.04基点。
台湾市场通膨温和，资金相当宽松，预期本周将随美债殖利率走势表现，而在五年期新券标售结果良好，筹码供应因素使得区间交投气氛较偏多，10年则持率窄幅盘整，预估五年券104/6期 成交利率区间在0.95%-1.05%，十年券104/5期成交利率区间在1.50%-1.60%。 (完) (整理 高洁如; 审校 林高丽)
路透上海5月3日 - 因资金面紧绷态势未缓，中国银行间债市周三早盘延续上日颓势，10年利率债活跃券收益率上行约2个基点（bp），IRS（利率互换）升幅更为明显，中金所国债期货亦继续走弱；此外今日到期的MLF（中期借贷便利）目前尚未有续做消息，进一步增加短期不确定性。
路透北京5月3日 - 中国全国人大网公布人大常委会2017年立法工作计划显示，今年立法预备及研究论证项目除继续保留房地产税法外，还首次加入个人所得税法，这也意味着距离出台依旧遥遥无期。
路透上海5月3日 - 人民币兑美元即期周三早盘放量微升，中间价亦结束五连跌。交易员称，近期消息面平淡依旧，美指反弹乏力，人民币贬值压力继续淡化，但实需客盘购汇需求也限制反弹空间，短期市场料仍延续早前窄幅整理走势，关注晚间美联储利率政策声明。