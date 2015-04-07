期货日报：楼市新政短期料推动螺纹钢需求，但难改长期放缓趋势

中国债市动态：资金紧绷期现货延续颓势，到期MLF仍未续不确定性难消
路透上海5月3日 - 因资金面紧绷态势未缓，中国银行间债市周三早盘延续上日颓势，10年利率债活跃券收益率上行约2个基点（bp），IRS（利率互换）升幅更为明显，中金所国债期货亦继续走弱；此外今日到期的MLF（中期借贷便利）目前尚未有续做消息，进一步增加短期不确定性。
以下内容节选自4月7日的《期货日报》：
3月以来，国务院各部委先后颁布放松房地产地方调控的政策。可以预见，未来几个月房地产销量将明显回升。但是，考虑到自2014年9月以来的一系列刺激政策（诸如取消限购、降准降息等）的效果并不理想，预计本轮政策难以改变房地产行业长期放缓的趋势。
作为螺纹钢消耗量最大的行业，房地产行业的起伏对螺纹钢的需求影响重大。短期来看，房地产销量的回升将加速地产施工进程，加上2015年基建投资的加速，预计将推动螺纹钢需求在短期内企稳。长期来看，尽管基建投资仍有较大空间，但仍难以对冲房地产放缓导致的螺纹钢需求减速。(完)
详情请点选链接：here
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透上海5月3日 - 因资金面紧绷态势未缓，中国银行间债市周三早盘延续上日颓势，10年利率债活跃券收益率上行约2个基点（bp），IRS（利率互换）升幅更为明显，中金所国债期货亦继续走弱；此外今日到期的MLF（中期借贷便利）目前尚未有续做消息，进一步增加短期不确定性。
路透北京5月3日 - 中国全国人大网公布人大常委会2017年立法工作计划显示，今年立法预备及研究论证项目除继续保留房地产税法外，还首次加入个人所得税法，这也意味着距离出台依旧遥遥无期。
路透上海5月3日 - 人民币兑美元即期周三早盘放量微升，中间价亦结束五连跌。交易员称，近期消息面平淡依旧，美指反弹乏力，人民币贬值压力继续淡化，但实需客盘购汇需求也限制反弹空间，短期市场料仍延续早前窄幅整理走势，关注晚间美联储利率政策声明。