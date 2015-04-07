期货日报：楼市新政短期料推动螺纹钢需求，但难改长期放缓趋势

以下内容节选自4月7日的《期货日报》：

3月以来，国务院各部委先后颁布放松房地产地方调控的政策。可以预见，未来几个月房地产销量将明显回升。但是，考虑到自2014年9月以来的一系列刺激政策（诸如取消限购、降准降息等）的效果并不理想，预计本轮政策难以改变房地产行业长期放缓的趋势。

作为螺纹钢消耗量最大的行业，房地产行业的起伏对螺纹钢的需求影响重大。短期来看，房地产销量的回升将加速地产施工进程，加上2015年基建投资的加速，预计将推动螺纹钢需求在短期内企稳。长期来看，尽管基建投资仍有较大空间，但仍难以对冲房地产放缓导致的螺纹钢需求减速。(完)

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