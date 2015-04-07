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亚洲 | 2015年 4月 7日 星期二 09:03 BJT

万达期货：郑棉1509合约可卖出保值

以下内容节选自4月7日的《期货日报》：

2015年3月5日，新疆兵团确定按照13500元/吨的价格收储50万吨各师机采棉，收储质量要求达到双28，即长度28毫米、强力28以上。扣减收储的50万吨，新疆尚有50万吨棉花待售。兵团机采棉降价近1000元/吨，将引发新疆棉、地产棉价格的轮番下跌。国内大型企业大量购买兵团每单1万—3万吨后，将在现货和期货市场加快销售，对现行价格形成较大压力。兵团收储50万吨，使棉花社会资源可供量减少，国家储备棉1100万吨有可能4—6月开始抛储，价格预计在13000—13500元/吨。

操作上，其一，可进行郑棉1509合约卖出保值操作；其二，可进行买郑棉1505合约卖1509合约的操作；其三，可进行郑棉1601合约卖出保值操作，该操作有待新年度目标价格补贴政策及细则的正式明确公布。若新疆兵团将其籽棉价格定为手摘籽棉6元/斤，机采籽棉5元/斤，即是皮棉销售价格手摘棉14000元/吨，机采棉11700—12000元/吨，将会鼓励新疆兵团机采棉大量形成期货仓单，利用郑商所新疆棉花中转库，使期货市场价格相应下跌至12000元/吨。(完)

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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
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