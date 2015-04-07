《中国报摘》--其他报纸重要消息4月7日

中国法律：个人所得税法和房地产税法列入今年人大立法预备及研究论证项目
路透北京5月3日 - 中国全国人大网公布人大常委会2017年立法工作计划显示，今年立法预备及研究论证项目除继续保留房地产税法外，还首次加入个人所得税法，这也意味着距离出台依旧遥遥无期。
**上海证券报**
--中国A股市场一季度表现依然牛气冲天。深成指在中小板及创业板题材股的拉动下实现19.48%的季度涨幅，在全球各大主要市场中排名第三。两市季度成交则超越2014年第四季度，刷新历史新高。
--重庆市正式发起成立全国第一只环保产业股权投资基金，规模为10亿元人民币、预计可撬动约50亿元资本投入生态环保领域。
**证券时报**
--中国央行节前宣布信贷资产证券化实行注册制，分析师预计，注册制将加速信贷资产支持证券的发行，2015年信贷资产证券化规模可达8,000亿元，约占全年新增信贷额度的8%，发行规模约是2014年的2.8倍。
**第一财经日报**
--浙江省住房公积金中心、杭州市住房公积金管理中心先后发布通知，决定自当日起，对公积金贷款、租房提取等政策进行调整。职工及配偶共同申请贷款的，最高额度由80万元提高到100万元。
**金融时报**
--中华全国商业信息中心发布的数据显示，2015年1月至2月份，全国百家重点大型零售企业零售额累计下降1.0%，增速较上年同期下降2.5个百分点，是2011年以来开年的最低增速。据悉，O2O（线上到线下，online to offline）全渠道整合营销，正成为越来越多传统零售企业走出困境、转型变革的方向。
**人民日报**
--近日海关总署发布公告，自5月1日起，在包括甘肃在内的9省区内10个海关启动丝绸之路经济带海关区域通关一体化改革，着力营造可预见、低成本、高效便利的通关环境，打造丝绸之路经济带沿线国际物流“黄金通道”。此外，东北区域海关通关一体化改革亦将于5月1日启动。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透北京5月3日 - 中国全国人大网公布人大常委会2017年立法工作计划显示，今年立法预备及研究论证项目除继续保留房地产税法外，还首次加入个人所得税法，这也意味着距离出台依旧遥遥无期。
路透上海5月3日 - 人民币兑美元即期周三早盘放量微升，中间价亦结束五连跌。交易员称，近期消息面平淡依旧，美指反弹乏力，人民币贬值压力继续淡化，但实需客盘购汇需求也限制反弹空间，短期市场料仍延续早前窄幅整理走势，关注晚间美联储利率政策声明。
* 短率松动向下，提存期底资金宽松 * 票券商缺口很小，短票利率下跌 * 公司债RP交易利率略走低 记者 高洁如 路透台北5月3日 - 台湾银行间短率周三松动略向下。资金调度人士表示，提存期底市场资金宽松，主要拆款利率向下走滑，票券商和银行拆入需求并不高，并且观望午间的一年期定存单标售。 他们指出，由于今日是一年前的364天期存单到期，但明日才是新一期一年定存单交割日，而今日又是期底最后一日，估计央行今日应会积极收受定存单，将超额准备数字控制在1.4兆(万亿)的水位之内。 〞今天票券商都没借，只有一家银行有需要，〞一位大型银行交易员说。 他们表示，今日需求特别不振，资金又多，也不排除短票和债券附买回利率可能缓步向下移动。 一位不愿具名央行官员表示，台币资金呈现平稳，并无过滥，可以观察银行间超额准备的数字作为参考。目前银行每日超额准备数字都保持在450亿台币左右，呈现平稳。 若以本提存期累计至今银行间超额准备为1兆3,926亿台币计，若除以平均数30日，每日