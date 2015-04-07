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亚洲 | 2015年 4月 7日 星期二 09:03 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息4月7日

**上海证券报**

--中国A股市场一季度表现依然牛气冲天。深成指在中小板及创业板题材股的拉动下实现19.48%的季度涨幅，在全球各大主要市场中排名第三。两市季度成交则超越2014年第四季度，刷新历史新高。

--重庆市正式发起成立全国第一只环保产业股权投资基金，规模为10亿元人民币、预计可撬动约50亿元资本投入生态环保领域。

**证券时报**

--中国央行节前宣布信贷资产证券化实行注册制，分析师预计，注册制将加速信贷资产支持证券的发行，2015年信贷资产证券化规模可达8,000亿元，约占全年新增信贷额度的8%，发行规模约是2014年的2.8倍。

**第一财经日报**

--浙江省住房公积金中心、杭州市住房公积金管理中心先后发布通知，决定自当日起，对公积金贷款、租房提取等政策进行调整。职工及配偶共同申请贷款的，最高额度由80万元提高到100万元。

**金融时报**

--中华全国商业信息中心发布的数据显示，2015年1月至2月份，全国百家重点大型零售企业零售额累计下降1.0%，增速较上年同期下降2.5个百分点，是2011年以来开年的最低增速。据悉，O2O（线上到线下，online to offline）全渠道整合营销，正成为越来越多传统零售企业走出困境、转型变革的方向。

**人民日报**

--近日海关总署发布公告，自5月1日起，在包括甘肃在内的9省区内10个海关启动丝绸之路经济带海关区域通关一体化改革，着力营造可预见、低成本、高效便利的通关环境，打造丝绸之路经济带沿线国际物流“黄金通道”。此外，东北区域海关通关一体化改革亦将于5月1日启动。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
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