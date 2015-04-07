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货币新闻 | 2015年 4月 7日 星期二 09:57 BJT

台湾汇市：台币兑美元盘初创逾四个月高位，美国非农就业数据不佳

路透台北4月7日 - 台币兑美元 周二盘初创逾四个月高位，反映不如预期的3月美国非农就业数据。虽然外资与出口商的美元卖压不大，但因美元多头承接力道疲弱，使得台币表现相对强势。

交易员表示，台币实质价位升破31.2阻力位后，接下来将向31.0关卡挺进。外资后续汇入力道，以及国际美元的表现，将是牵动台币走向的主要观察重点。

〞外资、出口商都有，有(美元)就丢，但量不大。”一位民营银行交易员说。

周五公布的倍受关注的3月美国非农就业岗位增长12.6万个，为2013年12月以来最低增幅，远低于分析师预期的24.5万个。但3月平均时薪较前月增长0.3%。

今日台币创逾4个月盘中新高，前波盘中高位为去年12月2日的31.033。

市场人士预估，今日台币实质交易暂估在31.050-31.200间交投。早盘主要交易区间落在31.078-31.163；上交易日区间则在31.201-31.279。

海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 中，一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日略收敛。一个月远汇报价 暂在31.020/31.045左右，上日纽约盘收在30.880。

交易员预测今日集中交易区间：

•31.050-31.200

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