台湾汇市：台币兑美元盘初创逾四个月高位，美国非农就业数据不佳

中国法律：个人所得税法和房地产税法列入今年人大立法预备及研究论证项目
路透北京5月3日 - 中国全国人大网公布人大常委会2017年立法工作计划显示，今年立法预备及研究论证项目除继续保留房地产税法外，还首次加入个人所得税法，这也意味着距离出台依旧遥遥无期。
路透台北4月7日 - 台币兑美元 周二盘初创逾四个月高位，反映不如预期的3月美国非农就业数据。虽然外资与出口商的美元卖压不大，但因美元多头承接力道疲弱，使得台币表现相对强势。
交易员表示，台币实质价位升破31.2阻力位后，接下来将向31.0关卡挺进。外资后续汇入力道，以及国际美元的表现，将是牵动台币走向的主要观察重点。
〞外资、出口商都有，有(美元)就丢，但量不大。”一位民营银行交易员说。
周五公布的倍受关注的3月美国非农就业岗位增长12.6万个，为2013年12月以来最低增幅，远低于分析师预期的24.5万个。但3月平均时薪较前月增长0.3%。
今日台币创逾4个月盘中新高，前波盘中高位为去年12月2日的31.033。
市场人士预估，今日台币实质交易暂估在31.050-31.200间交投。早盘主要交易区间落在31.078-31.163；上交易日区间则在31.201-31.279。
海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 中，一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日略收敛。一个月远汇报价 暂在31.020/31.045左右，上日纽约盘收在30.880。
交易员预测今日集中交易区间：
•31.050-31.200
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* 短率松动向下，提存期底资金宽松 * 票券商缺口很小，短票利率下跌 * 公司债RP交易利率略走低 记者 高洁如 路透台北5月3日 - 台湾银行间短率周三松动略向下。资金调度人士表示，提存期底市场资金宽松，主要拆款利率向下走滑，票券商和银行拆入需求并不高，并且观望午间的一年期定存单标售。 他们指出，由于今日是一年前的364天期存单到期，但明日才是新一期一年定存单交割日，而今日又是期底最后一日，估计央行今日应会积极收受定存单，将超额准备数字控制在1.4兆(万亿)的水位之内。 〞今天票券商都没借，只有一家银行有需要，〞一位大型银行交易员说。 他们表示，今日需求特别不振，资金又多，也不排除短票和债券附买回利率可能缓步向下移动。 一位不愿具名央行官员表示，台币资金呈现平稳，并无过滥，可以观察银行间超额准备的数字作为参考。目前银行每日超额准备数字都保持在450亿台币左右，呈现平稳。 若以本提存期累计至今银行间超额准备为1兆3,926亿台币计，若除以平均数30日，每日