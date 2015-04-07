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货币新闻 | 2015年 4月 7日 星期二 09:05 BJT

芝加哥期市：小麦扩大两日跌幅至近2%，因天气预报缓解供应忧虑

近月玉米 升0.32%报每蒲式耳3.86-1/4美元，上日跌0.4%。
    
    美国大平原地区料将迎来及时雨，小麦价格因此承压。乌克兰和俄罗斯的主要种植区也
出现降雨。
    
    降雨料减缓新作播种进程，令玉米和大豆受到支撑。
    
        --------------------------------0036GMT-----------------------
    
      合约               价格     变动   涨跌%     两日       30日   RSI
                                                   涨跌%    移动均值
    CBOT小麦           527.00    -0.75  -0.14%    -1.72%     510.63   54
    CBOT玉米           386.25     1.25  +0.32%    -0.06%     386.30   52
    CBOT大豆           980.00     1.50  +0.15%    -0.61%     985.53   47
    CBOT稻米           $10.88    $0.05  +0.46%    +0.09%     $10.80   49
    美国原油           $51.72   -$0.42  -0.81%    +5.25%     $48.46   65
    汇率
    欧元/美元          $1.094   $0.002  +0.14%    -0.36%
    美元/澳元           0.758   -0.001  -0.09%    -0.62%

    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
    
        
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 许娜/李爽  审校 张荻)
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