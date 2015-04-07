中国经济：长江中游城市群发展规划获批，打造经济新增长极

中国法律：个人所得税法和房地产税法列入今年人大立法预备及研究论证项目
路透北京5月3日 - 中国全国人大网公布人大常委会2017年立法工作计划显示，今年立法预备及研究论证项目除继续保留房地产税法外，还首次加入个人所得税法，这也意味着距离出台依旧遥遥无期。
(补上首段漏字)
路透北京4月7日 - 据中国政府网，中国国务院日前批复长江中游城市群发展规划，旨在将长江中游城市群建设成为长江经济带重要支撑以及全国经济新增长极。这是国家新型城镇化规划出台后的首个跨区域城市群规划。
中国证券报援引规划内容报道称，规划提出了打造中国经济发展新增长极、中西部新型城镇化先行区以及到2020年和2030年两个阶段的发展目标。
规划并明确了城乡统筹发展以及基础设施互联互通等六个方面重点任务，坚持走新型城镇化道路，强化武汉、长沙、南昌的中心城市地位，统筹推进城市群重大基础设施建设，提升互联互通和现代化水平。
依托产业基础和比较优势，建立城市群产业协调发展机制，建设现代服务业集聚区，发展壮大现代农业基地，加快产业转型升级。
重点任务并提出，要大力实施开放带动战略，共建开放通道和平台，推进国内外区域合作，提高开放型经济水平。
报道称，长江中游城市群是以武汉城市圈、环长株潭城市群、环鄱阳湖城市群为主体形成的特大型城市群，国土面积约31.7万平方公里，是实施促进中部地区崛起战略、全方位深化改革开放和推进新型城镇化的重点区域。
中国国务院2014年3月曾公布国家新型城镇化规划（2014－2020年），要求有序推进农业转移人口市民化，2020年常住人口城镇化率要达到60%左右，户籍人口城镇化率达到45%左右。 （完）
浏览批复全文，请点选政府网：here (发稿 侯向明； 审校 黄凯)
路透北京5月3日 - 中国全国人大网公布人大常委会2017年立法工作计划显示，今年立法预备及研究论证项目除继续保留房地产税法外，还首次加入个人所得税法，这也意味着距离出台依旧遥遥无期。
路透上海5月3日 - 人民币兑美元即期周三早盘放量微升，中间价亦结束五连跌。交易员称，近期消息面平淡依旧，美指反弹乏力，人民币贬值压力继续淡化，但实需客盘购汇需求也限制反弹空间，短期市场料仍延续早前窄幅整理走势，关注晚间美联储利率政策声明。
* 短率松动向下，提存期底资金宽松 * 票券商缺口很小，短票利率下跌 * 公司债RP交易利率略走低 记者 高洁如 路透台北5月3日 - 台湾银行间短率周三松动略向下。资金调度人士表示，提存期底市场资金宽松，主要拆款利率向下走滑，票券商和银行拆入需求并不高，并且观望午间的一年期定存单标售。 他们指出，由于今日是一年前的364天期存单到期，但明日才是新一期一年定存单交割日，而今日又是期底最后一日，估计央行今日应会积极收受定存单，将超额准备数字控制在1.4兆(万亿)的水位之内。 〞今天票券商都没借，只有一家银行有需要，〞一位大型银行交易员说。 他们表示，今日需求特别不振，资金又多，也不排除短票和债券附买回利率可能缓步向下移动。 一位不愿具名央行官员表示，台币资金呈现平稳，并无过滥，可以观察银行间超额准备的数字作为参考。目前银行每日超额准备数字都保持在450亿台币左右，呈现平稳。 若以本提存期累计至今银行间超额准备为1兆3,926亿台币计，若除以平均数30日，每日