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亚洲 | 2015年 4月 7日 星期二 09:26 BJT

《汇市简讯》美元/马币获得买盘支撑，但受阻于获利了结及油价上涨

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* 美元/马币(林吉特)走势向上，但涨势因获利了结及油价上涨而受到抑制

* 美元/马币开盘报3.6310-60，早盘涨至3.6420

* 美元受利多题材支撑，盘中支撑位在3.6300，阻力位在3.65

* 美元/马币最新报3.6390-10，无本金交割远期外汇(NDF)报3.6470-3.6510。(完)

(编译 于春红; 审校 张荻)
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