企业结盟：香港电讯盈科放弃与法国视频网站Dailymotion结盟计划

路透巴黎4月6日 - 香港大型企业电讯盈科 周一表示，已结束与法国电信集团公司Orange 旗下Dailymotion结盟的谈判，称法国政府希望该视频分享网站仍留在欧洲企业手中。

“法国政府希望找一个欧洲企业，这让国际企业的参与热情降温，”电讯盈科在声明中称。

Orange一年多来一直在寻找合作伙伴，帮助旗下Dailymotion拓展国际业务，希望抗衡比它大得多的竞争对手--谷歌 旗下YouTube。

法国政府是Orange最大的股东，持有25%股权。法国政府周一表示，它对谈判从未抱有敌意，但曾要求Dailymotion在与所有意向收购方之前，不要与电讯盈科进入独家磋商。

“Orange在进行洽商，会在适当的时候将考虑的方案提交给董事会，”法国经济部周一表示。(完) (编译 王颖；审校 郑茵)