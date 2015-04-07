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亚洲 | 2015年 4月 7日 星期二 09:30 BJT

《交易视点》台债的长券标售要观察投资买盘动向--永丰金证券

路透台北4月7日 - 台湾永丰金证券最新债市日评认为，台湾五年公债104/6上周四殖利率收低，创近两个月低位。台债殖利率随着美债的利多再创近二个月的低位，后续应观察美国非农就业。不过，因美10年期公债殖利率已走到相对低位，要再下一城恐怕不易。盘中出现的卖压让五年券殖利率脱离低位；此外，台股的走势也是一大变数。

至于周五则将标售的20年长券，虽然该期券发行前交易没什么成交，但是冷券市场上看得到有投资盘在收入持券的情况，交易水位在2.1210%附近。后续可以观察长线投资买盘的动向。

五年券104/6期 成交量156.0亿，区间预期在0.95%-1.05%。十年券104/5期 成交量10.5亿，区间预期在1.52%-1.57%。(完) (整理 高洁如; 审校 林高丽)
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