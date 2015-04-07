中港个股：南北车合并获证监会和商务部审核通过，A股复牌后涨停

中国法律：个人所得税法和房地产税法列入今年人大立法预备及研究论证项目
路透北京5月3日 - 中国全国人大网公布人大常委会2017年立法工作计划显示，今年立法预备及研究论证项目除继续保留房地产税法外，还首次加入个人所得税法，这也意味着距离出台依旧遥遥无期。
路透北京4月7日 - 中国两大轨道设备生产商--中国南车 和中国北车 近日分别发布类似公告，两公司的合并已通过中国商务部反垄断审查，而且亦获中国证监会并购重组审核委员会审核通过。这意味着南北车合并已经走完最后两个重要审批程序，成功合并没有悬念。
公告指出，公司目前尚未收到中国证监会的正式核准文件，待收到后将另行公告。两家公司A股股票自周二起复牌交易，早盘均涨停。
公告显示，经证监会并购重组审核委员会审核，中国南车 与中国北车 合并之重大资产重组事项获得无条件审核通过。同时此次合并已通过商务部反垄断局的经营者集中反垄断审查。
此前两公司公布的吸收合并方案为，中国南车将以换股的形式吸收合并中国北车，换股比例为1:1.1，即每一股中国北车股票换取1.1股中国南车股票。
此前，澳大利亚、德国、巴基斯坦和新加坡等境外反垄断审查机构已经通过此次合并所必需的境外反垄断审查。
中国南车和中国北车A股和H股股票均自上周一（3月30日）开始停牌。香港股市周二因公众假期继续休市一天。（完）
欲知详情，请点选上交所相关页面：here (发稿 吴晓龙／林琦；审校 林高丽)
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路透上海5月3日 - 人民币兑美元即期周三早盘放量微升，中间价亦结束五连跌。交易员称，近期消息面平淡依旧，美指反弹乏力，人民币贬值压力继续淡化，但实需客盘购汇需求也限制反弹空间，短期市场料仍延续早前窄幅整理走势，关注晚间美联储利率政策声明。
* 短率松动向下，提存期底资金宽松 * 票券商缺口很小，短票利率下跌 * 公司债RP交易利率略走低 记者 高洁如 路透台北5月3日 - 台湾银行间短率周三松动略向下。资金调度人士表示，提存期底市场资金宽松，主要拆款利率向下走滑，票券商和银行拆入需求并不高，并且观望午间的一年期定存单标售。 他们指出，由于今日是一年前的364天期存单到期，但明日才是新一期一年定存单交割日，而今日又是期底最后一日，估计央行今日应会积极收受定存单，将超额准备数字控制在1.4兆(万亿)的水位之内。 〞今天票券商都没借，只有一家银行有需要，〞一位大型银行交易员说。 他们表示，今日需求特别不振，资金又多，也不排除短票和债券附买回利率可能缓步向下移动。 一位不愿具名央行官员表示，台币资金呈现平稳，并无过滥，可以观察银行间超额准备的数字作为参考。目前银行每日超额准备数字都保持在450亿台币左右，呈现平稳。 若以本提存期累计至今银行间超额准备为1兆3,926亿台币计，若除以平均数30日，每日