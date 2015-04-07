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亚洲 | 2015年 4月 7日 星期二 09:36 BJT

菲律宾央行：总裁称货币政策仍适当，但需要时会作出调整

路透马尼拉4月7日 - 菲律宾央行总裁泰谭柯周二表示，目前货币政策依然适当，但央行准备好在需要时作出调整。央行正在密切关注大宗商品价格走势以及市场人气的变化。

泰谭柯指出，菲律宾今年可望达到2-4%的通胀目标。该国3月通胀率已降至2.4%。

菲律宾央行将于5月14日举行下次会议。由于经济正处于低通胀和高增长的有利时期，该央行上个月连续第四次会议维持指标利率在4.0%不变。(完)
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