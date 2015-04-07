澳洲经济指标总览--4月7日

中国法律：个人所得税法和房地产税法列入今年人大立法预备及研究论证项目
路透北京5月3日 - 中国全国人大网公布人大常委会2017年立法工作计划显示，今年立法预备及研究论证项目除继续保留房地产税法外，还首次加入个人所得税法，这也意味着距离出台依旧遥遥无期。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月5日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 逆差12.56 逆差10.03 出口(较前月) +1% +1% 进口(较前月) +2% +3% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算) 5月6日 (较前月) 2月 +0.7% +0.5% 就业市场(经季节调整) 4月16日 就业人口(较前月变动,万人) 2月 +1.56 -1.46 全职就业人口(较前月变动,万人) +1.03 -3.09 失业率 6.3% 6.4% 就业参与率 64.6% 64.7% 消费者物价指数(CPI) 4月22日 总体CPI(较前季) 第四季 +0.2% +0.5% (较上年同期) +1.7% +2.3% 澳洲央行截尾均值(较前季) +0.7% +0.4% (较上年同期) +2.2% +2.5% 澳洲央行加权中值(较前季) +0.7% +0.6% (较上年同期) +2.3% +2.6% 国际贸易价格指数 4月30日 进口物价(较前季) 第四季 +0.9% -0.8% 出口物价(较前季) 持平 -3.9% 国际收支(经季节调整,单位为亿澳元) 6月2日 经常帐收支 第四季 赤字96 赤字121 商品与服务贸易收支 逆差24.3 逆差38.99 国内生产总值(GDP)(经季节调整实质GDP) 6月3日 (较前季) 第四季 +0.5% +0.4% (较上年同期) +2.5% +2.7% (完)
路透北京5月3日 - 中国全国人大网公布人大常委会2017年立法工作计划显示，今年立法预备及研究论证项目除继续保留房地产税法外，还首次加入个人所得税法，这也意味着距离出台依旧遥遥无期。
路透上海5月3日 - 人民币兑美元即期周三早盘放量微升，中间价亦结束五连跌。交易员称，近期消息面平淡依旧，美指反弹乏力，人民币贬值压力继续淡化，但实需客盘购汇需求也限制反弹空间，短期市场料仍延续早前窄幅整理走势，关注晚间美联储利率政策声明。
* 短率松动向下，提存期底资金宽松 * 票券商缺口很小，短票利率下跌 * 公司债RP交易利率略走低 记者 高洁如 路透台北5月3日 - 台湾银行间短率周三松动略向下。资金调度人士表示，提存期底市场资金宽松，主要拆款利率向下走滑，票券商和银行拆入需求并不高，并且观望午间的一年期定存单标售。 他们指出，由于今日是一年前的364天期存单到期，但明日才是新一期一年定存单交割日，而今日又是期底最后一日，估计央行今日应会积极收受定存单，将超额准备数字控制在1.4兆(万亿)的水位之内。 〞今天票券商都没借，只有一家银行有需要，〞一位大型银行交易员说。 他们表示，今日需求特别不振，资金又多，也不排除短票和债券附买回利率可能缓步向下移动。 一位不愿具名央行官员表示，台币资金呈现平稳，并无过滥，可以观察银行间超额准备的数字作为参考。目前银行每日超额准备数字都保持在450亿台币左右，呈现平稳。 若以本提存期累计至今银行间超额准备为1兆3,926亿台币计，若除以平均数30日，每日