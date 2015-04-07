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亚洲 | 2015年 4月 7日 星期二 10:08 BJT

《汇市简讯》欧元/澳元在亚洲汇市形成十字星，但动能指标看多

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* 澳洲2月经季调零售销售较前月上升0.7%，高于预估 早盘澳元带动的涨势消退

* 昨天形成十字星，今天再次出现，目前关注澳洲央行利率会议

* 动能指标，五日、10日及20日移动均线趋势向上，20日波林格区间扩大

* 技术面看多，目标是突破1.4442，此为2月/3月跌势的61.8%回档位

* 亚洲汇市的1.4344/1.4431区间为初步支撑/阻力位

* 图表：link.reuters.com/wab54w (完)

(编译 于春红; 审校 张涛)
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