更新版 1-中国公开市场：逆回购利率再降但跟跌意味浓，关注一二级市场利差变化

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路透上海4月7日 - 中国央行公开市场周二逆回购操作小幅缩量，利率则再降10个基点(bp)，为今年春节后第四次下调；近期二级市场资金价格持续快速下行，目前水平已明显低于逆回购，今日公开市场利率走低的跟跌意味更浓。

市场人士并指出，在逆回购利率再次调降后，其与同期限回购利率的价差仍有逾20个bp，如果这一状况持续，机构对逆回购的需求将会下降，接下来可继续关注一二级市场的利差变化，以及央行的引导走向。

在结果公布前，一公开市场交易商银行交易员称，“我们投了，但我希望别中了，(逆回购利率)最好能多降点。”

央行公开市场今日进行了200亿元人民币七天期逆回购操作，中标利率降10个bp至3.45%，在持稳两周后再降。至此，七天逆回购利率已较春节前累计下降40个BP。

以此计算，周二公开市场单日净回笼50亿元。据路透统计，本周公开市场共有500亿元逆回购到期回笼资金，周二和周四各250亿，央票则最早要到2016年7月才开始有到期。

上海一银行交易员谈到，参考今日银行间市场七天期质押式回购开盘价3.22%，逆回购利率即便是降至3.45%，还是有些偏高。

近日银行间市场隔夜至14天期质押式回购利率在开盘价引导下全线走低，今日七天期开盘价 报3.22%，较上日加权价再跌约18个bp。

中国央行货币政策委员会第一季度例会强调，继续实施稳健的货币政策，更加注重松紧适度。而与去年四季度例会不同的是，央行此次特别指出，要提高直接融资比重，降低社会融资成本。

不过北京一银行交易员认为，下周将是新股密集发行期，随着影响渐行渐近，本周后半周资金利率可能还会面临一些波动，逆回购利率未必会有持续下行的动力。

中国证监会上周四下发新一批共30家新股发行批文，其中28家公司上周五在沪深证交所刊登首次公开发行（IPO）招股意向书，绝大部分集中在4月14-16日，其中14日是15家新股的网上申购日。

央行公开市场上周逆回购操作量价平稳，共进行两次七天期逆回购操作，总额500亿元人民币，中标利率亦均持平于3.55%，并连两周实现小幅净投放。

2014年央行仅在1月进行了多个期限的逆回购，随后自2月中旬起转为正回购，期限含14和28天两种，二者操作频率不尽相同。自7月末开始至11月末，正回购期限一直为14天期。随后暂停操作至今年1月22日恢复逆回购。

除SLO(短期流动性调节工具)、常备借贷便利(SLF)外，中国央行在2014年三季度还创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，操作对象包括国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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正回购 （周二） --

（周四） 待定

逆回购 （周二） 200

（周四） 待定

央票到期 --

正回购到期 --

逆回购到期 500

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