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亚洲 | 2015年 4月 7日 星期二 10:21 BJT

日本股市：日经指数涨至近两周高点，因美联储升息担忧消退

“美国市场将对疲弱的就业数据做出何种反应，是投资者关心的问题
，”瑞穗证券策略师Nobuhiko Kuramochi表示。
    
    “美联储不大可能在经济依然脆弱之际升息，这种观点让市场情绪有
所缓解。”
    
    分析师称，目前日经指数上档受限，阻力位见3月23日所及的15年高
点19,778.60点。
    
    但他们还称，长期来看，对日本经济将在强劲公司获利以及薪资上涨
基础上复苏的预期，将在股市上有所体现。
    
    根据瑞穗证券，今年夏季日本企业的奖金料较上年同期上升2.1%，为
连续第二年增长。

    出口类股反弹，丰田汽车 涨1.0%；日产汽车 涨1.1%
。
    
    银行类股也走高，三菱UFJ金融集团 涨2.5，三井住友金融集
团 涨1.8%。
    
    周一油价大涨，提振石油和矿业类股。日本国际石油开发帝石 <1605
.T>涨4.0%。
    
    东证股价指数 涨1.2%至1,579.89点；JPX-日经400指数<.JPXN
K400>涨1.3%至14,365.16点。(完)
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