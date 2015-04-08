《分析师观点》台湾3月CPI三连跌，上半年维持低通膨料今年不会升息

路透台北4月8日 - 台湾主计总处周三公布，3月消费者物价指数(CPI)较上年同期跌0.61%，为连续第三个月下跌；路透调查预期为跌0.74%。第一季CPI则下跌0.59%。

主计总处称，主因油料费及燃气价格调降，加以水果盛产价跌及3C消费性电子产品价格较上年为低，惟肉类、蛋类、蔬菜及水产品价格相较上年为高，与调理食品、外食费等价格调涨，抵销部分跌幅。

3月趸售(批发)物价指数(WPI)较上年同期跌8.55%。3月CPI较上月经季调后则是升0.55%。

以下为CPI及WPI的变动情况，单位为百分比(%)：

3月 2月

CPI（较上年同期） -0.61 -0.20r

路透调查（较上年同期） -0.74 --

CPI（较上月，经季节调整） +0.55 +0.01

核心CPI（较上年同期） +0.96 +1.78

WPI（较上年同期） -8.55 -8.73r

**市场评论**

--元大投顾总经分析师 戴玺庭：

累积前三月通膨还是比较低，上半年通膨都会是低通膨，因为原油是从去年上半年起涨到6、7月才翻转，原物料也在去年上半年承受很大压力，对台湾输入性通膨影响很大，物价会跟商品价格的基期走，预计今年通膨都会比较低，而境内缺水问题对部分产品价格可能有所助益，但对整体物价的影响有限，央行将会很有耐心等待升息时点，今年不升息的机会很高。

--大众银行总经分析师 陈森林：

3月CPI算是比较低的，但仍比预期高一点点，上半年CPI都会在负值的水准，受国际油价波动的影响是必然的现象，下半年CPI能否回升须视境内需求而定，而台湾总统大选于明年初举行，料将释出政策利多刺激消费，预估第三季CPI年增率可能转正，今年全年CPI则是零成长，明年才有机会升息。

**市场反应**

--台币兑美元 周二收盘升1.51角至31.152。

--台股加权股价指数 周二收高0.43%，报9,641.90点。

--指标五年期公债104/6 殖利率周二收高0.69基点报0.9779%。

**相关连结**

--参看相关细节，可点选台湾行政院主计总处网站，网址为(www.dgbas.gov.tw/)

--参看台湾央行网站，请点选(www.cbc.gov.tw/)

**相关背景**

--台湾中央银行3月底决议将官方利率维持在1.875%，是连续15度维持利率不变。

--主计总处2月对2015年全年经济成长率上修至预估为3.78%，CPI年成长率下修至0.26%，创六年低位。(完)

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