台湾债市：五年券殖利率自两个月低位反弹，然观望气氛浓交投不兴

* 五年券殖利率自两个月低位反弹

* 然观望气氛浓交投不兴

* 周五长券标售仍是变数

* 明日104/6区间料在0.95-1.00%

路透台北4月7日 - 台湾五年公债104/6期 周二殖利率自两个月低位反弹，但幅度不大。交易员指出，长假气氛尚未散去，观望心态浓厚，交投不兴；未来仍将视美债走势而定。

他们表示，虽然台湾金融市场休市期间，美国公布的非农就业数据显示经济复苏相当疲弱，但是美国10年公债殖利率的表现却未能反映利多，殖利率先跌后升，以致今日未能带动台债殖利率向下走低。

〞大家还在观望摸索吧，美国公债殖利率也是一天下去，一天上来，〞一位银行业交易说。

他们也表示，由于市场对于美债的走势未有把握，因此退场观望的气氛相当浓厚，今日成交的量能偏低，交易并不活络。

**20年公债标售也是变数**

至于本周五有20年公债的标售，目前该期104/7期券 仍少有成交。这也是市场观望台债未来发展的变数之一。

一位票券商交易员认为，20年券在台湾近期火热发行国际债券的情势不止下，对有意接手的买盘而言，恐怕还是一大疑虑。

一大型银行的交易员则表示，目前104/7期公债的买卖报价很宽，目前约在2.07%-2.17%的区间，买卖双方一直未能成交。

交易员也提到，前次20年券标售在2.08%，随后台债殖利率上扬，且曲线后方趋陡，这都可能令标售结果向上垫高。只不过，他们也提到，财政部国库署对此期公债仍有高度可能会进场截标，这对公债标售结果一直是不确定的因素。

104/7期公债将在本周五标售，金额预定300亿台币。前次20年公债104/2期标售不足额，财政部当初截标在2.08%。

交易员预估明日五年债104/6区间暂看0.95-1.00%；10年债104/5区间则暂看1.52-1.56%。

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 104/6 +0.69 0.9779 0.9720-0.9779 9.5 10 104/5 +0.38 1.5448 1.5428-1.5470 19.0

本周全球重要经济事件和数据包括：

4月7日(二)：台湾3月底外汇存底；欧元区、德国及法国3月服务业和综合PMI终值；英国Markit/CIPS 3月服务业PMI；欧元区Sentix4月投资者信心指数；欧元区2月PPI；美国2月消费者信贷；美国2月JOLTS职位空缺数；澳洲央行利率决定；印度央行利率决定；日本央行举行为期两天的货币政策会议(至4月8日)；美国明尼亚波利斯联储总裁柯薛拉柯塔在俾斯麦-曼丹商会早餐会上发表演讲；

4月8日(三)：台湾公布3月出口及3月CPI；美联储公开市场委员会公布3月货币政策会议记录；英国央行举行货币政策委员会会议(至4月9日)；法国央行总裁诺亚出席法国金融媒体颁奖典礼；欧洲央行管委会委员暨西班牙央行总裁林德(Luis Maria Linde)在德勤会议上讲话；日本3月服务业景气判断指数；德国2月工业订单；欧元区2月零售销售；英国皇家测量师学会(RICS)3月房价差值；

4月9日(四)：德国2月工业生産、贸易收支和进出口；韩国央行宣布利率决定；英国央行宣布利率决定和量化宽松规模；美国2月趸售(批发)库存、销售；英国2月贸易收支；

4月10日(五)：中国3月工业生産者价格指数(PPI)、居民消费价格指数(CPI)；美国3月联邦预算；美国3月进出口物价；美国里奇蒙联储总裁拉克尔就经济前景发表讲话；美国明尼亚波利斯联储总裁柯薛拉柯塔在一活动上讲话；英国2月工业生産、制造业生産；法国2月工业生产；澳洲2月房屋融资。

30 104/4 没有成交

20 104/2 没有成交

10 104/5 1.5448

5 104/6 0.9779

3 104/1 没有成交