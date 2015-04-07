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亚洲 | 2015年 4月 7日 星期二 12:31 BJT

中国货币市场：资金面宽松七天回购续降，逆回购再下调支撑乐观预期

路透上海4月7日 - 中国清明假期后首个交易日，银行间市场周二资金面全线宽松，其中标志性的七天期品种续降至3.23%附近，至去年11月中下旬低位。近一个月以来，累计跌幅已超过150个基点(bp)。

央行公开市场七天期逆回购利率节后第四次下降，支撑未来资金价格乐观预期。交易员称，货币市场各期限资金融出均充裕，在央行引导融资成本下行意图之下，利率有望继续走低。

“(资金)很宽松，出钱不多的还好，出钱多的会有压力，只好减点成交了。”华中一银行交易员表示。

央行公开市场今日进行了200亿元人民币七天期逆回购操作，中标利率降10个bp至3.45%，为是春节后的第四次下行。

华南一银行交易员并称，回购开盘利率走低，令机构对资金面预期更加乐观，融出意愿进一步加强。目前各个期限资金供给均较充裕，14天、21天等跨IPO期限的资金也不难借到。

证监会公布的最新一批30家新股发行批文显示，绝大部分申购时间集中在4月14日至16日，其中下周二(14日)是15家新股的网上申购日。

央行货币政策委员会第一季度例会强调，继续实施稳健的货币政策，更加注重松紧适度，灵活运用多种货币政策工具，保持适度流动性，实现货币信贷及社会融资规模合理增长。其中特别指出，要提高直接融资比重，降低社会融资成本。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间12:00 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.7168 2.7999 -8.31

七天 3.2372 3.4014 -16.42

14天 3.8314 3.9313 -9.99

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 1.8050 0.7000 +110.50

七天 2.9050 0.9550 +195.00

14天 4.9200 3.5500 +137.00

回购定盘利率

其中:隔夜 2.8200 2.9800 -16.00

七天 3.2700 3.4200 -15.00

14天 3.8300 3.9400 -11.00

Shibor

其中:隔夜 2.7660 2.8870 -12.10

七天 3.3190 3.5060 -18.70

三个月 4.8585 4.8880 -2.95

-----------------------------------------------------------(完) (发稿 吕雯瑾; 审校 李宏薇/黄凯)
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