中国货币市场：资金面宽松七天回购续降，逆回购再下调支撑乐观预期

中国法律：个人所得税法和房地产税法列入今年人大立法预备及研究论证项目
路透北京5月3日 - 中国全国人大网公布人大常委会2017年立法工作计划显示，今年立法预备及研究论证项目除继续保留房地产税法外，还首次加入个人所得税法，这也意味着距离出台依旧遥遥无期。
路透上海4月7日 - 中国清明假期后首个交易日，银行间市场周二资金面全线宽松，其中标志性的七天期品种续降至3.23%附近，至去年11月中下旬低位。近一个月以来，累计跌幅已超过150个基点(bp)。
央行公开市场七天期逆回购利率节后第四次下降，支撑未来资金价格乐观预期。交易员称，货币市场各期限资金融出均充裕，在央行引导融资成本下行意图之下，利率有望继续走低。
“(资金)很宽松，出钱不多的还好，出钱多的会有压力，只好减点成交了。”华中一银行交易员表示。
央行公开市场今日进行了200亿元人民币七天期逆回购操作，中标利率降10个bp至3.45%，为是春节后的第四次下行。
华南一银行交易员并称，回购开盘利率走低，令机构对资金面预期更加乐观，融出意愿进一步加强。目前各个期限资金供给均较充裕，14天、21天等跨IPO期限的资金也不难借到。
证监会公布的最新一批30家新股发行批文显示，绝大部分申购时间集中在4月14日至16日，其中下周二(14日)是15家新股的网上申购日。
央行货币政策委员会第一季度例会强调，继续实施稳健的货币政策，更加注重松紧适度，灵活运用多种货币政策工具，保持适度流动性，实现货币信贷及社会融资规模合理增长。其中特别指出，要提高直接融资比重，降低社会融资成本。
以下为主要货币市场利率报价：
北京时间12:00 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 2.7168 2.7999 -8.31
七天 3.2372 3.4014 -16.42
14天 3.8314 3.9313 -9.99
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 1.8050 0.7000 +110.50
七天 2.9050 0.9550 +195.00
14天 4.9200 3.5500 +137.00
回购定盘利率
其中:隔夜 2.8200 2.9800 -16.00
七天 3.2700 3.4200 -15.00
14天 3.8300 3.9400 -11.00
Shibor
其中:隔夜 2.7660 2.8870 -12.10
七天 3.3190 3.5060 -18.70
三个月 4.8585 4.8880 -2.95
-----------------------------------------------------------(完) (发稿 吕雯瑾; 审校 李宏薇/黄凯)
路透北京5月3日 - 中国全国人大网公布人大常委会2017年立法工作计划显示，今年立法预备及研究论证项目除继续保留房地产税法外，还首次加入个人所得税法，这也意味着距离出台依旧遥遥无期。
路透上海5月3日 - 人民币兑美元即期周三早盘放量微升，中间价亦结束五连跌。交易员称，近期消息面平淡依旧，美指反弹乏力，人民币贬值压力继续淡化，但实需客盘购汇需求也限制反弹空间，短期市场料仍延续早前窄幅整理走势，关注晚间美联储利率政策声明。
* 短率松动向下，提存期底资金宽松 * 票券商缺口很小，短票利率下跌 * 公司债RP交易利率略走低 记者 高洁如 路透台北5月3日 - 台湾银行间短率周三松动略向下。资金调度人士表示，提存期底市场资金宽松，主要拆款利率向下走滑，票券商和银行拆入需求并不高，并且观望午间的一年期定存单标售。 他们指出，由于今日是一年前的364天期存单到期，但明日才是新一期一年定存单交割日，而今日又是期底最后一日，估计央行今日应会积极收受定存单，将超额准备数字控制在1.4兆(万亿)的水位之内。 〞今天票券商都没借，只有一家银行有需要，〞一位大型银行交易员说。 他们表示，今日需求特别不振，资金又多，也不排除短票和债券附买回利率可能缓步向下移动。 一位不愿具名央行官员表示，台币资金呈现平稳，并无过滥，可以观察银行间超额准备的数字作为参考。目前银行每日超额准备数字都保持在450亿台币左右，呈现平稳。 若以本提存期累计至今银行间超额准备为1兆3,926亿台币计，若除以平均数30日，每日