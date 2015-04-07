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亚洲 | 2015年 4月 7日 星期二 10:14 BJT

台湾股市：盘中上涨，追随海外市场涨势

路透台北4月7日 - 台湾股市周二盘中上扬，追随海外市场涨势，投
资人结束长假期返回市场。 
    
    0150GMT，加权股价指数 涨0.34%报9,633.40点。周四收高0.9
7%。
    
    台湾金融市场周五及周一因公共假日休市。
    
    指标股指持续试图攻上9,700点，上次收在该水准上方是在3月底。

    电子类指数 升0.2%，金融保险类指数 涨0.1%。(完)
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