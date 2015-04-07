《路透晚报》--4月7日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：长江中游城市群发展规划获批，打造经济新增长极

中国国务院日前批复长江中游城市群发展规划，旨在将长江中游城市群建设成为长江经济带重要支撑以及全国经济新增长极。这是国家新型城镇化规划出台后的首个跨区域城市群规划。

--中国财政：首个地方政府债务置换额度出台，安徽核定322亿元

在中国财政部3月发布1万亿元人民币的地方政府债券置换存量债务办法后，首个省级的置换额度出台。安徽省经财政部核定，获得第一批置换额度322亿元，置换后的融资成本将降低到5%左右。

--中日关系：两国将在6月初举行金融对话，可能讨论亚投行问题

日本财务大臣麻生太郎周二表示，中日两国准备6月在北京举行双边金融对话，内容可能包括中国主导的亚洲基础设施投资银行(AIIB，亚投行)等议题。这将是日本首相安倍晋三2012年底上台以来，中日两国首次进行双边金融对话。近年来两国关系因为历史问题和东海领土争端而趋于紧张。

--中国经济：机关事业单位实施职业年金制，单位个人共同缴费--国务院

为建立多层次养老保险体系，中国国务院发布机关事业单位职业年金办法，规定从2014年10月1日起实施机关事业单位职业年金制度；实行单位和个人共同缴费，缴费比例分别为8%和4%，缴费基数与基本养老保险缴费基数一致。

--路透调查：台湾3月出口料连续第二个月下降，3月CPI料进一步下滑

路透调查显示，台湾3月出口料连续第二个月下降，较上年同期减少3.1%。3月消费者物价指数(CPI)则预计较上年同期下滑0.74%。

【固定收益】

--中国公开市场：逆回购利率再降但跟跌意味浓，关注一二级市场利差变化

中国央行公开市场周二逆回购操作小幅缩量，利率则再降10个基点(bp)，为今年春节后第四次下调；近期二级市场资金价格持续快速下行，目前水平已明显低于逆回购，今日公开市场利率走低的跟跌意味更浓。

--《中国债市每日综述》心态仍弱长债收益率续涨，资金宽松助IRS陡峭下行

中国清明假期过后，银行间市场周二现券和利率互换(IRS)走势背离。其中以长债为主的收益率续涨，10年国开债升约5-6个基点(bp)；IRS则陡峭化下行，一年期以近10个bp幅度领先。

--中国货币市场：资金面宽松七天回购续降，逆回购再下调支撑乐观预期

中国清明假期后首个交易日，银行间市场周二资金面全线宽松，其中标志性的七天期品种续降至3.23%附近，至去年11月中下旬低位。近一个月以来，累计跌幅已超过150个基点(bp)。

--新债招标：国开行七年固息债中标利率4.25%，10年4.21%--业内人士

业内人士周二透露，中国国家开发银行下午招标的七年和10年期固息债中标利率分别为4.25%和4.21%；投标倍数分别为3.03倍和3.39倍。该行稍早结束招标的一年期固息增发债，中标收益率为3.7307%；同时招标的三年期固息增发债中标收益率为4.0026%，五年期固息债中标利率为4.13%。三期债的投标倍数依次是3.81倍、3.46倍和2.70倍。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘六连升，离岸汇率波动有限遏制升值空间

人民币兑美元即期周二早盘六连升；受上周五国际美元创一个月新低带动，人民币中间价升至七周高点。交易员指出，因离岸人民币波动有限，境内人民币升值空间受限，另外中国央行引导即期升值预期不强，市场料延续稳中偏强走势。

--离岸人民币：韩国信用卡公司Shinhan Card三年宝岛债以5%询价--消息

两位消息人士周二指出，韩国信用卡公司Shinhan Card三年期宝岛债（在台湾发行的人民币债券）正以5.0%询价。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收升2.5%再创逾七年新高，银行板块受消息刺激领涨大盘

中国股市沪综指周二收升2.5%再创逾七年新高。分析师指出，目前入市的投资者迅速增加，资金汇集效应逐步显现，推动大盘价升量增，银行板块今日受周末利好消息刺激领涨大盘。不过当前股指累计升幅已大，投资者对后市分歧将逐渐增加，料股指高位震幅将开始加大。

--中港个股：南北车合并获证监会和商务部审核通过，A股复牌后涨停

中国两大轨道设备生产商--中国南车和中国北车近日分别发布类似公告，两公司的合并已通过中国商务部反垄断审查，而且亦获中国证监会并购重组审核委员会审核通过。这意味着南北车合并已经走完最后两个重要审批程序，成功合并没有悬念。

--中俄能源：俄气称东线管道向中国输送天然气的时间不会推迟

俄罗斯天然气工业股份公司(俄气/Gazprom)的发言人周一表示，俄罗斯天然气将按照计划从2019年开始向中国进行输送，不过输送管线建设要等到2022年才能全部完工。

--《焦点》铁矿石价跌之际中国购买模式让小矿企吃不消，三巨头从中渔利

中国钢铁企业要求铁矿石定价与不断下跌的现货价格密切挂钩，无意中帮助全球最大的铁矿石生产商进一步掌控全球铁矿石市场。

--中国个股：东兴证券与新浪将在互联网大数据金融方面展开合作

在中国一些券商纷纷尝试互联网金融后，刚上市的中型券商东兴证券亦将赶上这波热潮，其与国内最大门户网站之一的新浪将在互联网大数据金融领域展开合作。

--中国个股：永辉超市完成57亿元定向增发，牛奶国际成最大单一股东

中国大型超市公司--永辉超市股份有限公司周二公告称，近日已完成向牛奶国际旗下牛奶有限公司的定向增发，筹资56.92亿元人民币，后者成为永辉超市最大单一股东。

--中国个股：TCL集团拟以约33亿元认购上海银行增发股份，成第六大股东