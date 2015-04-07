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亚洲 | 2015年 4月 7日 星期二 10:35 BJT

台湾债市：五年债殖利率小幅扬升，然交易偏向清淡

路透台北4月7日 - 台湾五年公债104/6期 殖利率周二盘初小幅上扬。交易员指出，台股 扬升，美债殖利率在台湾休长假期间，先下后上，令台债殖利率小幅走扬，但交投不兴。

交易员指出，证券商近期稍有抛出五年券，卖压出笼。不过，今日部分亚洲股市仍在休假当中，台债交易兴趣缺缺，心态偏向观望。盘初交易并不算活络。

〞证券商最近一直是对五年券卖超，〞一位小型票券商交易员说。

路透统计，台债休假期间，美10年期公债殖利率扬升3.79基点，最新收报1.909%。

不过，交易员也说，十年期公债104/5期部分，盘中仍见到特定投资买盘进场收券，因此殖利率扬升幅度也有限。

本地时间10:27，104/6殖利率升0.5基点报0.9760%。至于台股扬升 0.51%报9,649.61点。

指标公债今日预估主要交投区间：

* 五年公债104/6 ：0.97-0.98%

* 10年公债104/5 ：1.54-1.55%

以下为最新相关报导连结：

--《综述》美国3月非农就业岗位增幅意外骤降，令美联储升息前景蒙阴 。

--美国债市：公债下跌，在周五美国就业报告带动上涨后回落 (完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)
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